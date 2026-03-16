VIDEO / Rüdiger: Da sam ga htio ozlijediti, ne bi se više ustao

Branič Real Madrid CF Antonio Rüdiger odgovarao je na pitanja novinara uoči uzvratne utakmice osmine finala UEFA Champions League protiv Manchester City F.C., koja se u utorak u 21 sat igra u Engleskoj.

Ipak, glavna tema konferencije nije bio dvoboj sa Cityjem, nego incident s prvenstvene utakmice protiv Getafe CF.

Na tom susretu prije dva tjedna njemački reprezentativac koljenom je, dok je bio na tlu, udario igrača Getafea Diego Rico. Nogometaš momčadi iz madridskog predgrađa tvrdio je da je udarac bio namjeran, na što je Rüdiger imao spreman odgovor.

“Kad pogledate usporenu snimku, izgleda ružno, to ne poričem. Ali nisam ga ubio, iako on govori kao da jesam. Ne treba pretjerivati. Da sam stvarno imao namjeru ozlijediti ga, ne bi se više ustao. Vidjeli ste da je nakon toga normalno trčao, a ja sam nastavio igrati. To nije bio prekršaj za crveni karton. Nisam ga želio ozlijediti, samo sam se borio i dao sve od sebe. Njegove su izjave pretjerane”, rekao je Rüdiger.

S druge strane, Rico ima potpuno drugačije viđenje situacije. “To je bio čin agresije. Bio sam uvjeren da ide na mene s namjerom da me ozlijedi. Vidjeli ste kako je pomaknuo suigrača da bi došao do mene i udario me. Da me drugačije pogodio, mogao sam ostati ležati na travnjaku i nikada se više ne ustati. Da sam ja napravio takvo nešto, dobio bih zabranu igranja na deset utakmica i ne bih igrao do kraja sezone”, poručio je nogometaš Getafea.