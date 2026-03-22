VIDEO / Crne mačke u najvatrenijem derbiju u ligi upisale novu pobjedu protiv Newcastlea

U najranijem nedjeljnem terminu engleske Premier lige snage su odmjerili mrski rivali Newcastle United i Sunderland. Derbi je to pod nazivom Tyne-Wear koji se neko vrijeme u elitnom rangu nije igrao jer je Sunderland bio u nižem rangu. No, ove sezone se mržnja ponovno probudila. U prvom susretu su Crne mačke slavile s 1:0 da bi u drugom u 90. minuti golom Briana Brobbeyja slavili s 2:1.

Nisu dugo gledatelji na tribinama trebali čekati na gol. U 10. minuti je gostujući branič Luke O’Nien izgubio loptu, a to je kaznio jedan od najboljih igrača Newcastlea Anthony Gordon. Engleski napadač je s desne strane lijepo pogodio za svoj treći uzastopni pogodak u Premier ligi.

Iako je bilo prilika na obje strane, do kraja prvog poluvremena nije bilo golova i na predah se otišlo s prednošću Newcastlea od 1:0.

Crne mačke su Svrakama odgovorile odmah na početku drugog poluvremena. Iako je gol pao u 57. minuti, dobar dio vremena se nije igralo zbog ozljede Svena Botmana koji je zbog sumnje na potres mozga morao biti zamijenjen.

Njegov izostanak osjetio se na korneru. Granit Xhaka lijepo je ubacio, a Aaron Ramsdale nije najbolje otklonio opasnost te je lopta na kraju došla do Chemsdinea Talbija koji je pogodio za izjednačenje na St. James’ Parku.

Malick Thiaw je u 75. minuti zatresao mrežu gostujućeg gola, no zbog zaleđa njegovog suigrača Anthony Taylor je poništio gol te je rezultat ostao 1:1.

Do kraja susreta igrao se otvoren nogomet, a to je nudilo brojne prilike na obje strane. Na kraju se to više isplatilo Sunderlandu jer je u 90. minuti Brian Brobbey nakon gužve u petercu zabio za 2:1 i pobjedu Crnih mačaka.

Ovom pobjedom Sunderland se uključio u borbu za Ligu prvaka sedam kola prije kraja jer su došli do 43. boda ove sezone što znači da imaju šest manje od petog Liverpoola. I Svrake su u igri za Ligu prvaka jer imaju samo bod manje od svojih velikih rivala.

