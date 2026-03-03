Rüdiger ga je udario koljenom u glavu, sad poručuje: ‘Ja bih za to dobio 10 utakmica kazne’

U 25. minuti igrač Getafea Diego Rico pao je uz aut-liniju nakon duela s Ardom Gülerom, a preko njega je pretrčao Realov branič Antonio Rüdiger, udarivši ga lijevim koljenom u čeljust i rame. Sudac Alejandro Muñiz Ruiz nije dosudio prekršaj, a iz VAR sobe nije bilo intervencije.

Rico je nakon utakmice jasno izrazio nezadovoljstvo potezom: “Da me samo malo drukčije zahvatio, mogao sam ostati ondje ležati. Namjerno mi je išao razbiti lice.”

Dodao je i: “Da je situacija bila obrnuta, ja bih vjerojatno dobio 10 utakmica kazne i ne bih igrao do kraja sezone. Ne znam čemu uopće služi VAR, jer bi trebao postojati upravo za ovakve situacije.”

Branič Getafea tvrdi da je Rüdigerov udarac bio namjeran: “Potpuno je jasno da me namjerno išao udariti. U akciji prije toga smo se zakačili, zbog čega je i dosuđen prekršaj. Dok smo se vraćali u obranu, dobacivao mi je razne stvari, a onda u sljedećem napadu lopta dolazi do mene i vidite kako je praktički odgurnuo vlastitog suigrača samo da bi mi razbio lice. Ponavljam, da me nezgodno zahvatio, mogao sam ostati ležati na travnjaku.”

Rüdigerov potez izazvao je bijes u svlačionici Getafea, posebno jer VAR soba, u kojoj je bio Valentín Pizarro, nije intervenirala. Trener José Bordalás i suigrači poput Luisa Millea nakon utakmice su istaknuli da je to bio prekršaj za izravni crveni karton.