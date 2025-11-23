VIDEO / Real i treću utakmicu zaredom bez pobjede, u Elcheu su mogli proći i gore od remija

Podijeli :

Real Madrid odigrao je 2:2 protiv Elchea u 13. kolu La Lige, što mu je drugi uzastopni kiks nakon remija s Rayo Vallecanom prije reprezentativne pauze. Usto su i poraženi od Liverpoola u Ligi prvaka.

Unatoč tome, momčad Xabija Alonsa ostala je na vrhu ljestvice, ali sada ima samo bod prednosti ispred Barcelone, koja je u subotu uvjerljivo svladala Athletic Bilbao 4:0.

Elche je poveo u 51. minuti kada je Aleix Febas iskoristio kombinaciju kratkih dodavanja, izašao sam pred Courtoisa i mirno pogodio. Real je poravnao u 78. minuti preko Deana Huijsena, koji se najbolje snašao nakon kornera.

Domaći su ponovno poveli u 84. minuti sjajnim udarcem Alvara Rodrigueza s ruba kaznenog prostora. Elche je bio vrlo blizu iznenađenju, ali je Jude Bellingham tri minute kasnije donio Realu bod. Prvi njegov udarac iz voleja vratar je obranio, no Bellingham je pogodio iz drugog pokušaja nakon povratne lopte Kyliana Mbappéa.