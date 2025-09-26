Problemi za Barcelonu: Ozlijedila se velika zvijezda, evo koliko će izbivati s terena

Podijeli :

via Guliver

Barcelona se našla u teškom razdoblju, a glavni razlog problema su brojne ozljede te se izvan stroja našao i vrlo važan klupski igrač, brazilski nogometaš Raphinha.

Ozljedu tetive koljena zadobio je Raphinha i klub je ovog petka službeno objavio da će izvan nogometa biti oko tri tjedna. To znači da će Raphinha propustiti vrlo važnu utakmicu koja slijedi u Ligi prvaka, domaći dvoboj protiv PSG-a 1. listopada.

Barcelona nakon šest ligaških utakmica ima pet pobjeda i jedan remi, odnosno, dva boda manje od vodećeg Reala, a ispred Barcelone u prvenstvu su domaći susreti protiv Real Sociedada 28. rujna i Girone 18. listopada, dok će gostovati kod Seville 5. listopada.

Osim Raphinhe ozlijedio se i vratar Joan Garcia. On će morati na operaciju nakon rupture meniskusa lijevog koljena i pauzirat će do šest tjedana.

Od ranije je izvan stroja Gavi koji je operirao koljeno i čeka ga stanka od pola godine.

Dobra je vijest vjerojatni povratak Lamine Yamala ovog vikenda, kao i Alejandra Baldea.