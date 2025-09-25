VIDEO / Barcelona preokretom protiv novog prvoligaša zadržala korak s Realom

Podijeli :

Barcelona je u šestom golu španjolske La Lige gostovala kod novog prvoligaša Real Ovieda. Domaći su šokantno došli u vodstvo u 33. minuti kada je Alberto Reina iskoristio grešku Joana Garcije za gol s 40 metara. Ipak, Barcelona je preokrenula golovima Erica Garcije, Roberta Lewandowskog i Ronalda Arauja te je slavila s 3:1 i tako zadržala priključak za Real Madridom.

Iako su gosti u susret ušli kao veliki favoriti, otvaranje utakmice bilo je prilično oprezno s obje strane. Nakon uvodnih minuta Barcelona je počela ozbiljnije prijetiti, a najopasniji je bio Marcus Rashford, koji je dva puta došao u izgledne situacije.

Raphinha je također imao dobar pokušaj snažnim udarcem s distance zatresao je vratnicu. No, ni Oviedo nije ostao bez prilika, jer je kroz brze tranzicije znao stvoriti probleme Barceloninoj obrani. Upravo je domaća momčad prva došla do vodstva, zahvaljujući velikoj pogrešci vratara Joana Garcije. On je nepotrebno istrčao s gola i loptu dodao ravno Albertu Reini, koji je sjajnim udarcem s oko 40 metara pogodio mrežu.

Barcelona je ipak uspjela izjednačiti u 56. minuti kada se Eric Garcia najbolje snašao u gužvi pred vratima Ovieda. Nakon toga je Barcelona profitirala i ulaskom Roberta Lewandowskog koji je zabio za 2:1, a za konačnih 3:1 je pogodio Ronald Araujo.

Barcelona je i dalje druga s 16 bodova te kasni za Real Madridom koji ima 18 bodova nakon šest kola. Oviedo je, s druge strane, na tri boda te je trenutno na 18. mjesto koje vodi u drugu ligu.