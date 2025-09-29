Odgođena večerašnja utakmica Brekalove momčadi u La Ligi

Susret sedmog kola španjolskog nogometnog prvenstva između Valencije i Real Ovieda, zakazan za ponedjeljak navečer (21:00), odgođen je zbog upozorenja na obilne kiše, objavili su klubovi.
U španjolskoj provinciji Valencia proglašen je crveni meteoalarm zbog ekstremnih vremenskih uvjeta. Utakmica je premještena na utorak (20:00).
Regija Valencia pretrpjela je velike poplave prošlog listopada u kojima je poginulo više od 200 ljudi, a uništene su brojne kuće i imovina.
Valencia se trenutačno nalazi na 12. mjestu La Lige s osam bodova, dok je Oviedo, za kojeg igra hrvatski nogometaš Josip Brekalo, na 19. mjestu s tri boda koliko ima i Girona na začelju.
Vodi Barcelona s 19 bodova ispred Real Madrida s 18 bodova.
