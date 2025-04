‘Budimir je nadmašio samog sebe, ovo je povijesni rezultat!’

Podijeli :

xRicardoxLarreinax via Guliver

Ante Budimir ponovno je briljirao, zabivši dva gola u gostujućoj pobjedi Osasune 3:2 protiv Valladolida.

Time je hrvatski napadač stigao do 18. gola u La Ligi ove sezone, što mu je najbolji učinak u karijeri i trenutačno ga svrstava na treće mjesto ljestvice strijelaca, iza Lewandowskog (25) i Mbappea (22).

Osasuni, koja se bori za plasman u Europu, Budimirova forma donosi veliku nadu pred završnicu sezone.

Osasuna opet slavi Budimira! Napadač Vatrenih nastavlja trpati u najboljoj sezoni karijere

Španjolski mediji ističu kako je već nadmašio prošlosezonski rekord od 17 pogodaka te dodatno učvrstio svoj status ključnog igrača kluba iz Pamplone.

“Čini se da se stalno ponavljamo, no Budimir je prvo ime Osasune! On je drukčiji tip igrača koji zna zabiti puno golova. Smatralo se da je nemoguće da nadmaši prošlu sezonu, no crveni labud ipak je oborio vlastiti rekord! Nadmašio je samog sebe, ovo je povijesni rezultat”, piše Marca.