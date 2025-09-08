Barcelona objavila lošu vijest, De Jong se ozlijedio tijekom reprezentativne pauze

Podijeli :

GonzalesxPhoto TommasoxFimiano via Guliver Image

Ovog ponedjeljka Barcelona je objavila da se tijekom reprezentativne akcije posljednjih dana ozlijedio njen vezni nogometaš, 28-godišnji Nizozemac Frenkie de Jong.

„Izvadili smo ga iz igre krajem utakmice protiv Poljske jer nam je rekao da se ne osjeća dobro, da ima bolove“, izjavio je nizozemski izbornik Ronald Koeman.

Liječnički reprezentativni tim je odmah napravio pretrage i liječničku dokumentaciju poslao u Barcelonu. Također, zbog predostrožnosti De Jong nije odigrao sljedeći dvoboj, gostovanje kod Litve, gdje je Nizozemska slavila 3-2.

Iz Barcelone nisu službeno objavili koliko računaju da će momčad biti bez De Jonga. Navedeno je tek da se dodatne pretrage neće raditi, da će se pratiti njegov oporavak i da ozljeda nije teže prirode.

Barcelona je u sezonu La Lige, u kojoj brani naslov prvaka, startala s dvije pobjede i jednim neodlučenim rezultatom. De Jong je član katalonske momčadi od 2019. godine kada je u nju došao iz Ajaxa. Odigrao je dosad 179 prvenstvenih utakmica uz 14 pogodaka.