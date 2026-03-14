Kustić o Poljudu: ‘Nisam za rekonstrukciju, Hajduk i Split zaslužuju novi stadion’

Podijeli :

Ronald Gorsic CROPIX via Guliver

Predsjednik HNS-a dao je mišljenje o stadionu u Splitu.

Danas je u Splitu održana panel rasprava na temu stadiona Hajduka, a na njoj je jedan od govornika bio Marijan Kustić, predsjednik HNS-a.

“Ljudi su emotivno vezani uz Poljud. Nisam za rekonstrukcije, čuo sam da su rekli da se i ne može raditi rekonstrukcija, ali sigurno je to bacanje novca u “bačvu bez dna”. Ja sam za novi stadion, Hajduk i grad Split ga zaslužuju”, rekao je Kustić pa dodao:

“Preporuka je da sagledate sve činjenice – što nosi sam Poljud, što dobijete ako ostane na mjestu, što dobijete u slučaju rekonstrukcije. Vjerujte, u slučaju novog stadiona napravit ćete iskorak. I Hajduk bi profitirao kroz prihode, ali bilo bi i sadržaja izvan samog nogometa. Željeli bismo dovesti i finale Konferencijske lige na novi stadion, ali do toga bi se trebali ispuniti neki uvjeti.”