Kreilach završio igračku karijeru: ‘Nekad ne ide sve kako je planirano’

HNK Rijeka

Preuzeo je funkciju u sportskom segmentu Rijeke kao menadžer za posudbe i razvoj igrača čime je i službeno završio svoju igračku karijeru.

Damir Kreilach s 36 godina završio je igračku karijeru u dresu Rijeke.

Za Rijeku je Kreilach debitirao 12. travnja 2008. godine na gostovanju kod Osijeka kod trenera Zlatka Dalića, a posljednji nastup imao je 16. kolovoza 2025. godine u domaćem susretu protiv Dinama što mu je bio ukupno 146 nastup za Rijeku.

Napisao je emotivnu poruku.

“Dragi navijači, suigrači, treneri i svi ljudi nogometa,

došao je trenutak za koji sam znao da će jednom doći, ali za koji nikada nisi potpuno spreman. Vrijeme je da se oprostim od profesionalnog igranja nogometa i zatvorim jedno veliko životno poglavlje, ispunjeno snovima, borbom, radošću i zahvalnošću.

Sve je započelo u NK Opatiji, gdje sam kao petogodišnji dječak napravio svoje prve nogometne korake i zaljubio se u igru. Taj dječački san me dalje odveo u HNK Rijeku, klub u kojem sam odrastao kao igrač i kao čovjek, naučio što znači nositi dres s ponosom i odgovornošću te postavio temelje svoje profesionalne karijere. Rijeka je bila i ostala moj dom.

Put me zatim odveo u 1. FC Union Berlin, klub posebne energije i identiteta. U Berlinu sam osjetio što znači boriti se za svaki metar terena i igrati za klub koji živi zajedno sa svojim navijačima. To razdoblje me snažno oblikovalo, naučilo me ustrajnosti, skromnosti i snazi zajedništva koje Union Berlin čini posebnim.

Najduže poglavlje moje karijere proveo sam u Real Salt Lakeu, tako daleko od doma. Igranje u MLS-u, potpuno novo iskustvo, te susreti s ljudima punim topline i dobrote, učinili su to iskustvo jedinstvenim i nezaboravnim. Svaki osmijeh, svaki izazov i svaki trenutak, na i izvan terena, ostavili su trajni trag u mom srcu.

Razdoblje provedeno u Vancouver Whitecapsima bilo je kratko, ali ispunjeno predivnim ljudima i uspomenama koje ću nositi sa sobom cijeli život. Bio je to još jedan podsjetnik koliko nogomet spaja ljude, bez obzira na trajanje puta.

Moj povratak u HNK Rijeku bio je zamišljen kao povratak na teren, s jasnom željom da još jednom zaigram pred našim navijačima i završim igračku karijeru tamo gdje je sve i počelo. No, nekad ne ide sve kako je planirano. Samo podsjetnik da srce bira put, a Bog upravlja koracima. Ipak, ponosan sam što sam se vratio kući i što sam ponovno dio kluba koji mi je dao prve profesionalne korake.

Zahvaljujem se svim suigračima, trenerima, liječnicima, djelatnicima klubova i navijačima koji su me pratili kroz cijelu karijeru. Posebna hvala mojoj obitelji na bezuvjetnoj podršci u svakom trenutku.

Iako se opraštam od profesionalnog igranja, nogomet ostaje dio mog života. S velikim ponosom započinjem novo poglavlje u HNK Rijeci, gdje ću klubu nastaviti pomagati kao stručna osoba, s istom strašću, odgovornošću i ljubavlju kakvu sam imao na terenu.

Hvala vam na svemu,

Damir Kreilach.”