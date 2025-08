Kozniku za SK nahvalio Livaju: ‘Vidi se zašto je lider i miljenik publike’

Podijeli :

Ardijan Kozniku, bivši napadač splitskog Hajduka koji godinama radi kao trener, za Sport Klub analizira početak sezone Bilih te najavljuje europske dvoboje protiv Dinama iz Tirane.

Nakon što je Hajduk uz puno drame izbacio Ziru te tako izborio nastavak natjecanja u Europi, pred splitskom momčadi je u četvrtak 7. kolovoza vrlo zahtjevan dvoboj protiv Dinama iz Tirane, nekadašnjeg višestrukog albanskog prvaka i kluba bogate tradicije.

U razgovoru za Sport Klub, bivši igrač i sadašnji trener Ardijan Kozniku secira početak HNL-a, opisuje pritisak koji nosi bijeli dres, analizira ulazak u sezonu i otkriva što Bilima treba promijeniti da bi prošli dalje u Europi, ali i zadržali visoke ambicije u domaćem prvenstvu.

Hajduk je u prvom kolu pobijedio Istru 2:1, izbacio uz dosta problema Ziru i sada ih čeka dvostruki okršaj protiv Dinama iz Tirane (7. i 14.8.). Kako komentirate početak sezone Hajduka?

“Početak HNL-a Hajduk je otvorio pobjedom protiv Istre koju su i očekivali. Nije bila laka utakmica, ali su na kraju, u tom prvom kolu, upisali pobjedu i ostali u korak od samog starta. Dinamo je osvojio tri boda, Rijeka također tri, tako da mislim da nas čeka jako, jako zanimljivo prvenstvo.”

Hajduk uskoro u 3. kolu kvalifikacija Konferencijske lige čeka Dinamo iz Tirane. Što se može zaključiti nakon utakmica protiv Zire i drame na Poljudu u uzvratu?

“Po mom mišljenju Hajduk je, istina uz dosta drame i tek nakon produžetaka, ipak potpuno zasluženo prošao Ziru, bez obzira na kiks koji ih je doveo u tešku situaciju. U Splitu se vidjelo puno dobrih stvari i na kraju su zasluženo slavili. To pokazuje da, iako se rezultat može brzo okrenuti, prava kvaliteta ispliva kada je najpotrebnije.”

Što navijači Hajduka mogu očekivati u sljedećih deset dana kad je Dinamo iz Tirane u pitanju?

“To je klub s velikom tradicijom u Albaniji, klub koji je mnogo puta osvajao prvenstvo i Kup. Istina, već duže vrijeme nisu osvojili prvenstvo, ali su aktualni pobjednici Kupa. Mogu reći da su u Albaniji nešto slično kao Hajduk u Hrvatskoj. Dinamo Tirana je dobio nove investitore, što se itekako osjeti u ambicijama kluba. Zgodno je spomenuti da je Eduard Abazi iz Dinama Tirane prešao u Hajduk početkom 90-ih i neki ga se navijači sigurno sjećaju.”

Trener Dinama Tirane vam je dobro poznat, a pamte ga i navijači zagrebačkog Dinama?

“Da, od ove sezone Dinamo iz Tirane vodi Iliar Daja, trener s velikim iskustvom koji me oduševljava. Na Kosovu je tri puta zaredom bio prvak s Balkanijem, a njegova mirnoća i disciplina jasno se vide u igri. Daja je, kad je vodio Balkani, upisao prije dvije godine i pobjedu 2:0 protiv zagrebačkog Dinama u skupini Konferencijske lige, a to ipak nešto govori. S Dinamom iz Tirane Daja je prošle sezone osvojio i Kup, što pokazuje da ni jednog protivnika ne treba podcijeniti.”

Za navijače Hajduka i sve u Dalmaciji koji žive za taj klub, dobre igre u Europi i prolaz dalje bile bi velika stvar?

“Apsolutno! Hajduk ove godine donosi osvježenje. Došli su novi igrači, stvorila se drugačija atmosfera, promijenjeni su i ljudi u klubu, a Gonzalo García kao trener donosi drugačije naputke. Sve u svemu, to je novi Hajduk i momčad je, čini mi se, svjesna težine dresa koji nose. Katkad igrači olako dođu u veliki klub poput Hajduka ili zagrebačkog Dinama, a nisu svjesni kroz kakvu su povijest i pritisak ti klubovi prošli. To nije kao doći u neki klub s dna ili sredine tablice – ovdje uvijek postoji ogroman pritisak i traže se samo pobjede.

Navijači i javnost neće prihvatiti ništa manje od toga. Što se tiče pojačanja, dovedeni su kvalitetni nogometaši poput Ante Rebića i Adriona Pajazitija. Prve utakmice još su prerane za dublju analizu, ali očito je napravljena dobra selekcija, a tu svoje zasluge imaju Goran Vučević i Ivan Rakitić kojima je cilj pogoditi s pojačanjima.

Pajaziti se pokazao kao dobro pojačanje. Došao je iz Engleske. On ima dvojno državljanstvo – englesko i albansko i on će biti dobro pojačanje. Pokazao je kvalitetu u ove dvije utakmice što je odigrao.

García poznaje hrvatsku ligu i zna kako pripremiti svoje ekipe, pogotovo za domaće utakmice. Momčad sada igra drugačije, za razliku od prije kada se sve svodilo na nekoliko imena i često bez jasne igre i vizije. Istina je, navijači jesu zadovoljni pobjedom, ali očekuju više igre i ofenzivnije pristupe.”

Vi najbolje znate kako je igrati pred navijačima Hajduka, ali činjenica jest da u Splitu čekaju titulu od 2005. godine. S druge strane, jedan dobar europski rezultat sigurno bi razveselio navijače i podigao samopouzdanje igračima?

“Naravno, slažem se! Već su napravili iskorak prolaskom Zire, a ja jako dobro znam kakav je osjećaj kad igraš za Hajduk – proveo sam na Poljudu četiri godine, osvojio ukupno šest trofeja, a bio sam i najbolji strijelac lige. Golovi pred Torcidom i trofeji koje smo osvojili stvari su koje se ne zaboravljaju. Pritisak je uvijek postojao, ali zato taj dres i nosi posebnu težinu.”

Imate li neku poruku igračima i svima u Hajduku uoči ovih europskih okršaja?

“Moja poruka igračima je: Zašto ste dovedeni u Hajduk? Pokažite i dokažite tko ste i zašto nosite bijeli dres. Ako ne dajete svoj maksimum, onda jednostavno to nije to. Samo pobjedama, željom i htijenjem osvojit ćete publiku, grad i sve oko sebe.

Kroz Hajduk sam stekao puno toga: igračku afirmaciju, dobio sam hrvatsko državljanstvo, stekao mnoge prijatelje i, najvažnije, osjećaj pripadnosti. Dakle, nemojte nikad stati na jednoj utakmici i jednom golu – ne živi se od stare slave, već to treba stalno potvrđivati.

Svi iz moje generacije, koja je u ekipi imala šest-sedam reprezentativaca Hrvatske – Bilić, Bokšić, Jarni, Štimac, Vučević, Jeličić, Miše i drugi – branili su dres nacionalne vrste jer su imali pravi karakter. Danas je najbolji primjer Marko Livaja, kojeg moram spomenuti – on uvijek daje maksimum u svakoj utakmici i zbog toga je lider i miljenik publike. Samo neka svi igrači prate njegov put jer on je po meni 60, 70% momčadi i to pokazuje dan-danas.

A što se tiče Ante Rebića, nemam što govoriti jer svi znaju njegovu kvalitetu, bivši reprezentativac koji je stigao iz Italije i siguran sam da će biti pravo pojačanje. Nadam se pravoj momčadi i zanimljivom prvenstvu koje će ove sezone, vjerujem, biti dugo i uzbudljivo, kako u ligi, tako i u europskim natjecanjima.

I još nešto – moj bivši klub Dinamo iz Zagreba promijenio je gotovo cijelu momčad i u prvom kolu slavio je 0:2 u gostima kod Osijeka. S tolikim brojem debitanata, osam ili devet, te novim trenerom, napravili su pravu malu revoluciju. Rijeka je također dobro krenula i unatoč odlascima brojnih igrača izdržala je, što pokazuje da nas čeka zanimljivo i vrlo izjednačeno prvenstvo.

Želim svim klubovima, a posebno Hajduku, što dulji i uspješniji put u Europi. No, ponavljam – sada je pred Hajdukom neugodan protivnik. Tradicija obvezuje – Tirana ima svoju povijest u Albaniji, a Hajduk u Hrvatskoj i bivšoj Jugoslaviji. Trebat će pokazati sve što znaju i mogu u tih 180 minuta.”