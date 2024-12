Kozniku za SK: ‘Dinamo pati zbog Lige prvaka, a od Hajduka jednu stvar dugo nisam vidio’

Podijeli :

Najnoviju epizodu najvećeg hrvatskog sportskog derbija između Hajduka i Dinama za Sport Klub je komentirao Ardian Kozniku, naš bivši reprezentativac koji je igrao za oba najveća hrvatska kluba.

“Teško da u derbiju ima neke ljepote, pogotovo u zadnje vrijeme. Zato je ambijent bio super. Pun stadion, borbena igra, puno trke i dinamike. Jedino je smetao malo taj hladni vjetar. Bilo je puno prekršaja, ali i dosta grešaka jer jedni i drugi nisu dali protivniku puno prostora i stajali su blizu. Nije bilo puno udaraca na gol, ali u globalu čini mi se da su igrači Hajduka pokazali malo veću želju. Ili da budem precizniji, bili su spremniji preuzeti više rizik nego dinamovci”, rekao je Kozniku za Sport Klub.

Javio nam se iz Kuvajta, gdje je pomoćnik Anti Miši u Al Salmiyi. Iako je fizički daleko, redovito prati HNL, pogotovo Hajduk i Dinamo, za koje je i igrao.

U Hajduku je Kozniku (57) proveo četiri godine (1990. – 1994.), a u Dinamu dvije (1998. – 2000.). Igrao je još za Prištinu te u Francuskoj, na Cipru i u Austriji, a karijeru je zaključio u Hrvatskom dragovoljcu. Među dragocjenijim predmetima čuva brončanu medalju sa Svjetskog prvenstva 1998., kada je bio dijelom Vatrenih.

U novije vrijeme, osim što prati Mišu. radio je u školi nogometa Lokomotive a 2018. i 2019. bio je član stručnog stožera hrvatske reprezentacije do 19 godina.

No vratimo se derbiju. Dinamo je bio slab i Kozniku smatra da je razlog – Europa.

“Nije da pravdam Dinamo, ali osjetilo se da su sredinom tjedna igrali protiv Borussije i da im nedostaje puno igrača. Svi smo ponosni u hrvatskom nogometu i svaka čast Dinamu što igra Ligu prvaka, ali očito se osjećaju posljedice igranja na dva fronta. Dinamo u HNL-u i u Ligi prvaka su dvije različite momčadi. Možda je i motiv drugačiji.”

Hajduk je to znao iskoristiti i okruniti bolju igru početkom drugog poluvremena golom Nike Sigura.

“Hajduk je bio svježiji i agresivniji, dočekao je kiks Dinama i zabio. Baturina je zakomplicirao i Sigur se sjajno snašao. Odavno nisam vidio da Hajduk nije ni u jednom trenutku fizički pao. Umor se ni najmanje nije osjetio. Dinamu nije dozvolio ništa.”

Dinamov trener Nenad Bjelica spomenuo je buru kao značajan faktor s kojim se Hajduk bolje snašao. Poznata je već ta priča bure i Poljuda, pa pitamo Koznikua kako je igrati u takvim uvjetima na tom stadionu.

“Ondje sam igrao četiri godine. Kad vidiš da tako jako puše, moraš drugačije igrati. Tako je i Dinamo morao u prvom poluvremenu, biti agresivniji, drugačije se postaviti. Hajduk je u nastavku bio puno življi kad mu bura više nije smetala. Iako, vidjeli ste da ni jedni ni drugi nisu igrali previše visokih lopti. Nastojali su igrati po tlu. Moraš biti oprezan kad si protiv bure. Sjećam se dok sam igrao, golman ispuca loptu, leti zrakom i onda se vrati na našu polovicu…”

Svi pričaju da Dinamo ima kvalitetniji kadar, ističe to i Gennaro Gattuso, te da je shodno tome i favorit za prvaka, no vrijedi li ta priča još uvijek i sada kada je razlika između Hajduka i Dinama sedam bodova?

“Svi kažu da Dinamo ima širu klupu i dosta reprezentativaca, ali su u krizi. Koliko će još imati problema s ozljedama? To je veliko pitanje. Nije to ista momčad bez Petkovića, Ademija, Mišića, Sučića… Kad Dinamo bude kompletan, bit će to drukčija priča. Ali, tu je i Rijeka koja je još bez poraza. Ako me sad pitate tko će biti prvak, ne mogu reći, to je nemoguće prognozirati… Prvenstvo je dugo, ništa tu nije gotovo, a i Hajduk i Dinamo još dva puta moraju igrati međusobno.”

Tijekom ranih 90-ih Kozniku je u nekoliko navrata zabijao Dinamu (tadašnjem HAŠK Građanskom ili Croatiji) i uživao u velikoj popularnosti u Splitu. Kakav je osjećaj biti heroj derbija u gradu pod Marjanom?

“Uh, bili smo top momčad tada. Nikad se nisam ni odvojio od Splita. Često sam dolje, svako ljeto, iako kad sam u Hrvatskoj živim u Zagrebu. Svaki put kad dođem u Split, čini mi se kao da nikad nisam ni otišao. Kao igrač Hajduka ja osobno imam više pobjeda protiv Dinama nego poraza, samo lijepe uspomene.”

Proradile su emocije kod Koznikua. Sjetio se tih ratnih godina kada je Hajduk harao HNL-om…

“Najviše pamtim osvojen Kup 1993. kada sam u prvoj utakmici finala zabio Croatiji dva gola u pobjedi 4:1 na Poljudu, a onda i još jedan u porazu 2:1 u revanšu, kad je Vlaović dao dva gola za njih. Pa onda kad sam te iste godine na Poljudu zabio za pobjedu 2:1 u prvenstvu iz ‘mrtvog kuta’, pa onda 1992. kad smo pobijedili u Maksimiru 2:1. Miše je zabio prvi gol, ja drugi. Hajduk je tada nakon 17 godina pobijedio Dinamo na Maksimiru.”

“Ponosan sam što sam igrao za oba najveća hrvatska kluba, ali od djetinjstva sam navijao za Hajduk i s njim sam osvojio ukupno čak šest trofeja u četiri godine, uključujući posljednji trofej bivše države 1991., i uz to sam bio najbolji strijelac prvog hrvatskog prvenstva 1992. godine. Kad cijelu godinu igraš za klub i doneseš trofej, to je nešto predivno”, zaključio je Kozniku.