Kovačeviću se za Celtu vraćaju važni igrači, 18-godišnjak mijenja Valinčića?

Dinamo u četvrtak od 18:45 sati dočekuje Celtu u četvrtom kolu Europske lige, a trener Mario Kovačević ima problema na poziciji desnog beka.
Moris Valinčić zbog ozljede neće biti na raspolaganju do kraja godine, a trener je na njegovoj poziciji koristio Matea Lisicu.
Kako javlja Germanijak, Lisica nije impresionirao Kovačevića te on sada ozbiljno razmišlja za susret sa Celtom u prvih jedanaest uvrstiti 18-godišnjeg Nou Mikića.
Mikić je junior koji je dosad u karijeri odigrao samo 20 minuta seniorskog nogometa za Dinamo.
Isti izvor javlja i da bi za susret u četvrtak mogli biti spremni Luka Stojković, Miha Zajc, Kevin Theophile-Catherine te Sergi Dominguez.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!