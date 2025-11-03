Kovačeviću se za Celtu vraćaju važni igrači, 18-godišnjak mijenja Valinčića?

Podijeli :

xNatasaxKupljenikx via Guliver

Dinamo u četvrtak od 18:45 sati dočekuje Celtu u četvrtom kolu Europske lige, a trener Mario Kovačević ima problema na poziciji desnog beka.

Moris Valinčić zbog ozljede neće biti na raspolaganju do kraja godine, a trener je na njegovoj poziciji koristio Matea Lisicu.

Kako javlja Germanijak, Lisica nije impresionirao Kovačevića te on sada ozbiljno razmišlja za susret sa Celtom u prvih jedanaest uvrstiti 18-godišnjeg Nou Mikića.

Mikić je junior koji je dosad u karijeri odigrao samo 20 minuta seniorskog nogometa za Dinamo.

Isti izvor javlja i da bi za susret u četvrtak mogli biti spremni Luka Stojković, Miha Zajc, Kevin Theophile-Catherine te Sergi Dominguez.