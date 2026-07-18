Kovačevićeve dvojbe za Thun: U početnih 11 kreće s igračem koji je već prodan?

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xLukaxKolanovicx via Guliver

Bliži se 21. srpnja i prva službena utakmica Dinama u novoj sezoni – gostovanje kod Thuna u drugom pretkolu Lige prvaka (20 sati).

Dok u plavom domu vlada optimizam temeljen na efikasnim pripremama, trener Mario Kovačević još uvijek važe ključne odluke oko udarnog sastava.

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Vjera u uspjeh hrvatskog prvaka protiv Švicaraca čvrsto počiva na uigranosti i odličnom pripremnom razdoblju u kojem su u prva tri dvoboja (Radomlje, Brinje, Koper) imali impresivnu gol-razliku 16:2. Iako je zatvorena generalka protiv LNZ Čerkasija završila bez pogodaka (0:0), momčad djeluje spremno. Ipak, Kovačević pred sobom ima nekoliko upitnika koje mora riješiti prije nego što momčad u ponedjeljak u 11 sati poleti prema Švicarskoj.

Najveća i najintrigantnija dvojba maksimirskog stratega odnosi se na poziciju desnog krila. Prema pisanju Sportskih novosti, tu bi poziciju trebao zauzeti MonsefBakrar, ali nameće pitanje koliko je pametno u tako važnoj europskoj utakmici gurnuti u vatru igrača koji je već prodan i koji odmah nakon Thuna seli u egipatski Al-Ahly. Kovačevićeva dvojba je hoće li povjerenje ipak ukazati Mateu Lisici ili Franu Topiću, a konačni odgovor donijet će neposredno prije utakmice.

Isti medij ističe da se druga dvojba glede početne postave tiče veznog reda. Mladi Lukas Kačavenda, koji se vratio s posudbe u austrijskom LASK-u, ostavio je dobar dojam na pripremama i nametnuo se stručnom stožeru, ali nije izgledno da će startati. Za očekivati je da će Kovačević, uz neprikosnovene Josipa Mišića i Mihu Zajca u sredinu terena u prvih 11 staviti Gabriela Vidovića, kojem će pripasti omiljena uloga na centralnom veznom na kojoj mijenja suspendiranog Luku Stojkovića.

U obrambenoj liniji također je tinjalo pitanje tko će u srcu defenzive zaigrati uz Sergija Domingueza. Ako ne bude nepredviđenih problema s ozljedama do samog susreta, ta je dvojba otklonjena – od prve minute kreće povratnik sa Svjetskog prvenstva ScottMcKenna. Strpljivi Niko Galešić ostaje pouzdano rješenje na klupi, s koje bi mogao ući i kao potencijalna zamjena za Morisa Valinčića, nakon što je prošle sezone sve iznenadio sjajnim igrama na poziciji desnog beka.

Mogući sastav Dinama za Thun (4-3-3):

Filipović – Valinčić, Dominguez, McKenna, Goda – Zajc, Mišić, Vidović – Bakrar (Lisica), Beljo, Oršić.