Dinamo prodao stopera u Rijeku

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Mladi stoper Dinama Moreno Živković (22) novi je igrač Rijeke.

Živković na Rujevicu prelazi u transferu bez odštete, pri čemu je zagrebački klub zadržao pravo na 25% iznosa od njegova sljedećeg transfera, doznaje Index.

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Dinamo je postigao sličan dogovor s Rijekom i prošle zime kada je na Rujevicu otišao zadnji vezni Branko Pavić. Dogovoreno je da zagrebački klub ima pravo na 20 posto idućeg transfera mladog nogometaša uz opciju otkupa za 1,6 milijuna eura u iduće dvije godine. Nije poznato je li dogovorena slična odšteta i u slučaju Živkovića.

Mladi stoper je prošlu polusezonu proveo na posudbi u drugoligašu Vukovaru, za koji je upisao 14 nastupa i postigao jedan pogodak. Prije toga je nastupao za Lokomotivu, u čijem je dresu odigrao 26 utakmica, dok je za prvu momčad Dinama upisao ukupno devet nastupa uz po jedan pogodak i asistenciju.

Treneru Mariju Kovačeviću nije se uspio nametnuti, a u prilog mu svakako ne ide činjenica niti što na njegovoj poziciji vlada velika konkurencija. Upravo iz Rijeke ovog je ljeta stigao Stjepan Radeljić, a u kadar se nakon godine dana izbivanja zbog ozljede vratio i španjolski stoper Raul Torrente. Upravo oni, uz Niku Galešića koji konkurira i za poziciju desnog beka, bit će najveća konkurencija standardnom stoperskom dvojcu Scottu McKenni i Sergiju Dominguezu, pri čemu je bivši igrač Barcelone, kako stvari stoje, na izlaznim vratima.