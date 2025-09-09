Kovačević uoči gostovanja kod imenjaka četvrtoligaša: ‘Išli smo ih gledati da znamo što nas čeka’

Podijeli :

GNK Dinamo Zagreb

Dinamo u srijedu od 16.30 sati gostuje kod Dinama iz Predavca u sklopu šesnaestine finala Hrvatskog nogometnog kupa.

Predavac je selo u općini Rovišće, u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Klub se natječe u 3. NL – Sjever, dakle u četvrtom rangu hrvatskog nogometa.

Utakmicu je najavio trener Dinama, Mario Kovačević.

“Znamo koliko ova utakmica znači Dinamu iz Predavca. Išli smo ih gledati u subotu da znamo što nas čeka. Manji teren, protivnik koji će dati sve od sebe. Njima je igranje protiv nas najveći uspjeh, ali mi od prve minute tražimo prolaz i uopće ne sumnjamo da ćemo sutra biti pravi”, rekao je trener Dinama pa dodao:

“Dobro smo iskoristili pauzu. Nakon par dana odmora jako smo naporno radili i to je zadnji termin da smo imali vrijeme za treninge jer sada ćemo do studenog igrati svaka tri dana. Nismo imali ozlijeđenih, svi dobro rade i treniraju. Prijateljsku utakmicu u Senju protiv Nehaja iskoristili smo kao pripremu za kup. Oni što su manje igrali dobit će priliku sutra.”