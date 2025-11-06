Kovačević promijenio početni sastav u zadnji tren, ipak neće računati na Mikića?

Podijeli :

xGonzalesxPhoto TobiasxJorgensenx via Guliver

Dinamo od 18:45 dočekuje Celtu Vigo u utakmici četvrtog kola Europa lige.

Problem je uoči novog europskog susreta treneru Dinama stvorila ozljeda Morisa Valinčića pa je neizvjesno tko će umjesto njega zaigrati na poziciji desnog beka.

Iako se najavljivalo da će startati Noa Mihić koji dosad ima samo 20 minuta nastupa u prvoj momčadi, tportal doznaje da je Kovačević u zadnji trenutak promijenio sastav te da bi desnog beka od prve minute trebao igrati Kevin Theophile-Catherine, koji je tu poziciju znao igrati i prošlih sezona.

Na lijevom beku će biti Bruno Goda, stoperi Scott McKenna i Sergi Dominguez, a trojac u vezi bit će Josip Mišić, Dejan Ljubičić i Miha Zajc. Na desnom krilu bit će Mateo Lisica, na lijevomArber Hoxha, dok bi napad trebao predvoditiSandro Kulenović.