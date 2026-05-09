Kovačević: Pokazali smo zašto smo toliko bodova ispred Hajduka

Podijeli :

xBEAUTIFULxSPORTS/Stanusicx via Guliver Image

U posljednjem ovosezonskom derbiju, u sklopu 34. kola SuperSport HNL-a, Dinamo i Hajduk od 16 sati na Maksimiru zatvorili su još jednu epizodu najvećeg hrvatskog nogometnog rivalstva. Na Maksimiru je na kraju s 2:0 slavio Dinamo te je tako prvi put nakon više od tri godine porazio Hajduk na domaćem travnjaku. Nakon susreta sve je prokomentira trener Dinama Mario Kovačević.

“Pokazali smo na terenu zašto smo prvi i toliko bodova ispred Hajduka. Da smo htjeli, mogli smo još i pojačati, ali odmarali smo neke igrače za Kup. Žao mi je što nismo iskoristili neke prilike u koje smo došli, ali smo svejedno bili jako dobri. Jako sam zadovoljan, bitno je da smo dali dva gola, a najljepše je ovo na kraju. Da su naši navijači sretni i zadovoljni”, rekao je Kovačević pa dodao:

“Prezadovoljan sam Zebićem. Ne bojim se davati prilike mladim igračima, ali bilo nam je bitno da osvojimo prvenstvo. Mladi igrači dobit će još prilika, ali Zebić je odigrao kao da ima puno ovakvih utakmica. Imamo malo odmora do Kupa, ali ja neću kukati, znam da su neki treneri prije stalno kukali oko toga.”