Kovačević otkrio gdje je ‘nestao’ pa pred Rijeku poručio: ‘Bude se uspomene’

Podijeli :

Branislav Racko 080A9122 via Guliver

Rijeka dočekuje Celje u četvrtak na Rujevici (21 sat) u sklopu 5. kola Konferencijske lige.

Okršaj su najavili trener Celja Albert Riera i ubojiti hrvatski napadač Franko Kovačević.

“Veselim li se što ću opet igrati protiv Sancheza? Bit ću veseo ako moja ekipa odigra na pravoj razini i ako pobijedi. Nema tu favorita. Ne igramo Victor i ja, nego Rijeka protiv Celja. Imam svježe uspomene na neke utakmice sa Sanchezom. Neke jako uzbudljive, s golovima u posljednjim sekundama. Jedna je završila 3:3, u Kupu. Ali i sutra će kao što to najčešće biva u nogometu, odlučivati detalji.

POVEZANO Kovačević za SK: U Hajduku sam ‘poletio’ pa me zakucalo dolje! Hrvatska? Ma ako treba bit ću i golman

Za mene je uvijek najvažnije da je momčad fokusirana provesti u djelo koncepte koje uvježbavamo na treningu. Momčad smo koja točno zna što treba raditi i s loptom i bez lopte. To me najviše veseli”, kazao je Riera.

Trener Rijeke ima bolji međusobni skor s dvije pobjede, a uz dva remija jednom je slavio Riera.

“Victor Sanchez u naših prethodnih pet međusobnih utakmica neće naći uporište na iznenađenje koje im spremamo. I Victor i ja smo treneri koji znamo reagirati tijekom utakmice. Siguran sam da i on ima poneko iznenađenje spremno. Neću govoriti o izostancima.

Neću govoriti niti o pet utakmica u kojima se Sanchez i ja već trenerski sučelili. Ono čega se sa sigurnošću sjećam jest da sam uvijek dominirao posjedom. I to ćemo pokušati i sada. Kad imaš loptu, onda je protivnik taj koji više trči i umara se. No sigurno će biti i trenutaka u kojima ćemo biti prisiljeni braniti se tako da treba biti pravi u oba pravca”, rekao je trener Celja.

Hit napadač Franko Kovačević u mlađim kategorijama tri godine je igrao za Rijeku.

“Čim smo došli na Kvarner, bude se neke uspomene. To je normalno. Sad kad smo išli prema Opatiji gdje sam živio, vidim bus 32 s kojim sam išao u školu. Sjetilo me to na vrijeme koje sam proveo u Rijeci. Što reći o utakmici nego kako jedva čekam da počne.

Mučila me ozljeda jedno vrijeme. Bilo je teško, ne toliko sama ozljeda koliko činjenica da sam se morao fokusirati na oporavak umjesto da pomognem momčadi na terenu, ali sad na 100 posto”, rekao je Kovačević.

Uz osmijeh je odgovorio na to hoće li biti spreman za 90 minuta.

“Spreman sam za onoliko minuta koliko šef kaže.”

Kovačević je ove sezone zabio 26 golova u 25 utakmica.