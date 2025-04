Kovačević komentirao Bobana i Dinamo: ‘Žao mi je što je to objavljeno uoči utakmice’

Podijeli :

xxPaunxPaunovicx via Guliver

Nogometaši Slaven Belupa doživjeli su jedan od rijetkih poraza u 2025. godini, kod kuće su izgubili od Varaždina čime su kompromitirali četvrto mjesto.

Varaždin je slavio u Koprivnici 1:0 golom Mitrovskog i tako se približio četvrtoplasiranom Slavenu na samo tri boda.

“Nažalost ostali smo bez bodova, ali moram čestitati Varaždinu. Prvo poluvrijeme smo dominirali, nedostajao nam je pogodak, Varaždin se dobro branio. U nastavku je bila kolektivna blokada, prvi puta otkad sam ovdje”, priznao je nakon utakmice trener Slavena Mario Kovačević.

VEZANA VIJEST Varaždin na “talijanski” način osvojio Koprivnicu i ostao u igri za Europu

“Kao da smo čekali da primimo pogodak, pokušao sam i s izmjenama u 50. minuti, ali nije pomoglo. Energetski nismo bili dobri, Varaždin se vrhunski branio, a mi se okrećemo drugim utakmicama. Moramo biti hrabriji i konkretniji u završnici, Varaždin se možda malo i manje potrošio u prvom dijelu te su nas ulovili na spavanju u drugom dijelu. Znali smo da imaju dobru tranziciju, ali nismo dobro reagirali. Ne želim isticati nijednog igrača kao krivca, bila je to kolektivna blokada.”

Kovačević je komentirao i priču da je upravo on prvi izbor Zvonimira Bobana za trenera Dinama u sljedećoj sezoni.

“Ne želim uopće to komentirati dok sam trener Slaven Belupa. Žao mi je da je to uopće i objavljeno svega koji sat uoči naše utakmice. Ja sam trener Slaven Belupa i završit ću sezonu na ovoj poziciji, a što će dalje biti, vidjet ćemo. Nimalo se ne opterećujem s time, imam ugovor do 2027. godine. Razmišljam samo o sljedećoj utakmici protiv Istre.”