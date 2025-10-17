Kovačević: Bit će promjena za Osijek, a nijednom menadžeru nisam ništa dužan

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

Dinamo nastavlja HNL sezonu utakmicom 10. kola s Osijekom u subotu u 18 sati.

Dinamo je na prvom je mjestu, s jednakim brojem bodova kao i drugoplasirani Hajduk. Osijek je na predzadnjem, devetom mjestu sa samo devet bodova u devet odigranih kola.

Trener Dinama Mario Kovačević najavio je susret.

“U Osijeku nisu zadovoljni stanjem na tablici, ali odigrali su dobre utakmice, osim ove zadnje kad je Belupo bio bolji. I ona prva utakmica s nama je mogla otići na drugu stranu, a sigurno da očekujemo dobru utakmicu jer se oni neće doći braniti. Pitat će se i nas, vidim kod svojih igrača da jedva čekaju, imamo još jedan trening i napraviti sve da spremni dočekamo pobjedu”, rekao je Kovačević u uvodu.

Otkrio kako stoje stvari s ozljedama.

“Imamo problema s ozljedama, ne mogu računati na Živkovića, Pierre Gabriela, ali za Lisicu ćemo vidjeti. Kod nas je bila viroza, Galešić je bio bolestan prije utakmice s Lokomotivom, Ljubičić je imao problema, Vidović je jučer trenirao i nadam se da ćemo na njega moći računati. Ovi što su bili s reprezentacijom su se vratili zdravi i nadam se da će biti spremni za utakmicu.”

Rotacije?

“Bit će promjena, vidite da se događa svašta i ozljede, već sutra bude promjena u odnosu na Lokomotivu. Dosad smo imali analizu, koristili smo 23 igrača u devet kola, trojica simboličnu. I sad ćemo mijenjati, svi rade dobro, tko će u tom trenutku biti bolji, taj će i igrati.”

Komentirao je i izjavu mendžera Andyja Bare koji je rekao da bi volio da Varela više igra.

“Ne želim komentirati izjave menadžera. Kao što svaki roditelj voljeti svoje dijete, tako menadžeri vole svoje igrače. Prema nijednom menadžeru nemam nikakve stvari da moram vraćati. Ekipa koju sam sastavio dobro je igrala četiri utakmice, mislio sam da mogu još s Lokomotivom, drugi put ću drugačije razmišljati. Da je bilo drugačije, možda bi se pitali što sam mijenjao, ali momčad je ispred svih.”