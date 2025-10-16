Rožman pred okršaj s Dinamom: ‘Svjesni smo da smo ostali puno toga dužni’

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

Nogometaši Osijeka u 10. kolu HNL-a gostuju na Maksimiru kod vodećeg Dinama (subota, 18. listopada, 18 sati).

Osijek je na predzadnjem mjestu tablice pred okršaj na Maksimiru.

Susret je najavio trener Osijeka Simon Rožman.

“Sigurno da je analiza pokazala što je bilo dobro i ono što nam je nedostajalo za željeni rezultat. Pokazuje se to da imamo samo tri boda više, bili bismo u potpuno drugom raspoloženju. No, isto tako svjesni smo da smo puno toga ostali dužni za drugi dio prvenstva. Nakon reprezentativne stanke, tek smo se okupili u četvrtak. U posljednja dva tjedna nije bila idealna situacija za pripreme”, kazao je Rožman pa nastavio:

“Jugović normalno trenira, Hasić je blizu povratka, Mersinaj i Matković još nisu u pogonu. Želimo biti maksimalno fokusirani, znamo gdje idemo. Respektiramo Dinamo koji ima kvalitetu, ali ih se ne bojimo. Moramo probuditi svoje dobre strane, vratiti stav, vratiti gard, budući da je pred nama značajan izazov.”

Rožman je, unatoč stanju na tablici, optimističan.

“Jako sam ‘unutra’ i nakon svake utakmice sam maksimalno iskren. Sve što želim dobiti od igrača je apsolutna istina, tu nema glume, a i oni su sami svjesni toga. Svoj optimizam temeljim i na statistici, jer brojke egzaktno pokazuju da smo druga ekipa po dolascima u posljednju trećinu i druga po udarcima, a treća po oduzetoj lopti te četvrta po sačuvanim čistim mrežama. Statistika pokazuje da bismo trebali biti treći ili četvrti, a optimizam gradimo na onome što smo već pokazali i što mislim da ova momčad može. Zadnja utakmica nije uzorak našeg realnog stanja, jer da smo tako odigrali posljednja tri dvoboja, zahvalio bih se svima i vratio u Celje.”

Kapetan Vedran Jugović otkrio je stav svlačionice prema slovenskom treneru.

“Velik dio odgovornosti snose i igrači, moramo je svi prihvatiti, u svim sektorima kluba. Na pripremama smo puno bolje izgledali, a u prvenstvo smo ušli jako dobro, u smislu sadržaja i igre. Svi su mogli biti zadovoljni viđenim, ali nogomet je nekad takav da često ne završi onako kako se situacija ne terenu odvijala. Ostali smo bodovno uskraćeni i to je rezultiralo preispitivanjem, posebice u našem mentalitetu, gdje se uvijek nekoga mijenja nakon tri-četiri kola”, rekao je Jugović pa dodao:

“Tjedan dana prije Slaven Belupa, odnosno nakon Gorice nije bilo pitanja slijedi li ekipa trenera, već je sve bilo na svom mjestu, tako da ne vidim zašto bi se u samo tjedan dana sve okrenulo. Možemo stalno tražiti uzroke i razgovarati, iako trebamo što manje pričati, a više isporučivati na terenu ono za što smo plaćeni. Jednostavno, svi zajedno moramo početi vraćati ono što Osijek kao klub zaslužuje”, zaključio je Jugović.