Kovač nakon teškog poraza od Barcelone postrojio najveće zvijezde Borussije, sastanak je urodio plodom

Podijeli :

AP Photo/Martin Meissner via Guliver

Borussia Dortmund doživjela je težak poraz od 4:0 protiv Barcelone u prvoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka.

Dan nakon debakla, hrvatski trener Niko Kovač održao je hitan i zatvoren sastanak s igračima, prenosi Bild.

Njemački mediji navode da je Kovač u emotivnom govoru prozvao igrače zbog nedostatka predanosti, strasti i volje za trčanjem. Zatražio je da se i sami izjasne o situaciji, čime je stvorio napetu atmosferu tijekom 15-minutnog obraćanja. Kao rezultat tog razgovora, Jamie Gittens i Karim Adeyemi – igrači označeni kao taktički neodgovorni – ostali su na klupi za utakmicu protiv Bayerna.

Zanimljivo, Gittens je prema Transfermarktu najvrjedniji igrač kluba, procijenjen na 50 milijuna eura, dok je Adeyemi drugi na ljestvici s 40 milijuna, koliko vrijede i Gregor Kobel, Serhou Guirassy te ozlijeđeni Nico Schlotterbeck.

Kovačev potez imao je učinka – Borussia je u subotu remizirala protiv Bayerna rezultatom 2:2. Umjesto suspendiranog dvojca, u početni sastav ušli su Salih Özcan i Niklas Süle.

Nakon utakmice, kapetan Emre Can poručio je: “Bili smo agresivniji. Bila je to potpuno drugačija utakmica nego u srijedu. Tako to treba izgledati u svakoj utakmici, baš kao danas!”