Kovtun najavio pohod na nove medalje: ‘To mi je glavna želja u Zagrebu’

Osim povijesnog zlata u višeboju, sjajni hrvatski gimnastičar Ilja Kovtun je u premijernom nastupu za Hrvatsku osigurao i još tri nastupa u finalu po spravama, na tlu, ručama i preči.

Dva dana prije početka natjecanja na Europskom prvenstvu u muškoj sportskoj gimnastici u Zagrebu, na upit kakav rezultat očekuje, Ilja Kovtun je odgovorio „nedavno smo trenerica i ja razgovarali o tome kako još nemamo zlato u višeboju na Europskom prvenstvu i to je moja glavna želja u Zagrebu. Od višeboja i vježbe na ručama najviše očekujem. I na ostalim spravama je moguće finale ili poneka medalja“.

Danas svi znaju da je prvi dio svoje prognoze Kovtun pogodio „u tisućinku“ točno, baš kao i vježbu na karikama u kvalifikacijama koja mu je donijela tisućinku prednosti nad ruskim gimnastičarem Arsenijem Duhnom u borbi za višebojsko zlato. Naime, osim spomenutog zlata nevjerojatni Kovtun je u premijernom nastupu za Hrvatsku osigurao i još tri nastupa u finalu, na tlu, ručama i preči.

Ostaje iz Iljine najave još ona „poneka medalja“ u finalima po spravama, no europski prvak u višeboju je u najavi tih finala ipak bio malo oprezniji.

„U petak imam finale na tlu, a u subotu radim ruče i preču. Teško mi je reći na kojoj spravi imam najviše šansi za novo odličje. Svi smo mi ljudi, svi griješimo, možemo vježbu napraviti super, a možemo i loše, možemo imati tremu. Sve to utječe na nas, pa je teško prognozirati rezultat u finalu. Možete doći najspremniji, a na kraju ne napraviti ništa. Ne znam što će biti u finalu. Potrudit ću se da ispadne najbolje, a u dvorani ćemo vidjeti rezultat“, rekao je Kovtun koji je u kvalifikacijama na ručama bio najbolji od 122 gimnastičara koja su vježbala na toj spravi, drugi je bio na preči i peti na tlu pa nema nikakve sumnje da s velikim argumentima očekuje finale.

Konkurencija u sve tri sprave bit će najjača moguća. U petak na tlu, tako, Ilju čekaju osvajač olimpijskog, svjetskog i europskog zlata Artem Dolgopjat, olimpijski odličnik Harry Hepworth i europski doprvak u višeboju Arsenij Duhno.

U subotu će mu najveći suparnici na ručama biti bivši svjetski i europski prvak na ovoj spravi Joe Fraser i osvajač svjetskih i europskih odličja Nazar Čepurni, a na preči bivši europski prvak Robet Tvorogal, još jedan osvajač europskog zlata na toj spravi Georgiou Marios, najbolji u kvalifikacijama Savelij Sjedin te već spomenuti Fraser.

No, iako ima samo 23 godine Ilja Kovtun je već vrlo iskusan gimnastičar s brojnim olimpijskim, svjetskim i europskim medaljama i znat će odgovoriti na izazov. Njegov senzacionalan nastup u kvalifikacijama Europskog prvenstva najbolja je pozivnica svim gledateljima da u petak i subotu ispune Arenu Zagreb.

Finalna natjecanja u petak počinju u 17 sati, a u subotu u 16 sati.