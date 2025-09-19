Kompany: Vjerujem da će se Stanišić vratiti nakon reprezentativne pauze

Podijeli :

AP Photo/Martin Meissner via Guliver

Hrvatski reprezentativac doživio je parcijalnu rupturu medijalnog ligamenta u desnom koljenu za vrijeme susreta Lige prvaka protiv Chelsea.

Prvotno su njemački mediji objavili kako će Josip Stanišić pauzirati između jednog i dva tjedna.

“Moglo bi potrajati malo duže. Propustit će nekoliko utakmica. Nadamo se da će se moći vratiti nakon reprezentativne pauze,” kazao je Kompany.

Stanišić je igrao na lijevoj strani Bayernove obrane kako bi nadoknadio odsutnost Alphonsa Daviesa, koji je zadobio puknuće prednjeg križnog ligamenta igrajući za kanadsku reprezentaciju krajem ožujka i trenutno se oporavlja.

“To je dugotrajna ozljeda. Treba mu dati vremena. Ne vršim nikakav pritisak na Daviesa. Dat ćemo mu vrijeme,” poručio je belgijski stručnjak.

Hrvatsku reprezentaciju početkom listopada očekuje nastavak kvalifikacija za SP 2026. godine – protiv Češke u Pragu 9. listopada i protiv Gibraltara 12. listopada u Varaždinu i gotovo je sigurno da Stanišić neće biti spreman.

Bayern se nakon tri kola nalazi na vrhu Bundeslige s devet bodova i 14-2 razlikom pogodaka. Bavari su pobjedom otvorili i Ligu prvaka.