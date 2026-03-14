Kompany pun riječi hvale za Stanišića, otkrio je i što kaže Olić

HMBxMedia/MadeleinexFantini via Guliver

Bayern Munchen juri na naslov prvaka i Kupa u Njemačkoj, a ništa lošije igre ne pokazuje ni u Ligi prvaka.

U prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka deklasirali su Atalantu rezultatom 6:1 i praktički osigurali četvrtfinale, a trener Vincent Kompany nahvalio je Josipa Stanišića koji je postigao prvi pogodak u toj utakmici.

“Kad je Ivica Olić zadnji put bio ovdje na treningu, rekao je da je za Hrvatsku važno imati tako inteligentnog i svestranog igrača poput Stanija. Također je jako brz, što neki ljudi ne vide. Trebalo mu je vremena, ali sada je tu. On je jedan od nas. Ove sezone se svojim igrama izborio za važnu ulogu”, istaknuo je trener Bayerna.

Bayern danas od 15:30 gostuje kod Bayer Leverkusena, a susret pratite na SK1.