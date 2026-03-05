Klub bivšeg trenera Dinama napravio važan korak prema polufinalu Kupa

Podijeli :

Foto: FC Noah

U prvoj utakmici četvrtfinala armenskog Kupa Noah koji vodi bivši trener Dinama Sandro Perković slavio je na gostovanju kod Pyunika s 2:1.

Golova nije bilo sve do 49. minute kada je Valentin Costache pogodio za vodstvo Noaha. Samo devet minuta kasnije domaćin je izjednačio golom Javiera Morena iz kaznenog udarca da bi pobjedu gostima donio Hovhannes Hambardzumyan.

Do kraja susreta je kod Pyunika pocrvenio Eric Ocansey te je tako odmogao svojoj ekipi pred nastavak sezone. Pyunik se nalazi na trećem mjestu armenske Premier lige te zaostaju za prvim Araratom pet bodova, ali i s utakmicom manje.

Što se tiče njihovog Kupa, tu situacija nije gotova jer je za nešto manje od mjesec dana (31. ožujka) zakazan uzvrat protiv Noaha. Inače, u redovima Noaha je osim Sandra Perkovića i bivši hajdukovac Marin Jakoliš.

Noah se nalazi na petom mjestu armenske lige te im šest bodova bježi europska pozicija (četvrto mjesto), a olakotna okolnost im je što imaju utakmicu manje.