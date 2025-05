Klopp se vraća trenerskom poslu: Preuzima talijanskog velikana?

Podijeli :

AP Photo/Jon Super via Guliver

Jürgen Klopp prošle je sezone napustio Liverpool nakon deset godina. Njemački trener tada je planirao pauzu, no ubrzo je pronašao novu funkciju. Zaposlio se u Red Bull gdje je bio vođa odsjeka za svjetski nogomet. Međutim, brzo se zasitio tog posla te je sada u potrazi za trenerskim angažmanom, a kao favorit se nameće AS Roma.

Kako javlja talijanska La Stampa Klopp je navodno dao zeleno svijetlo Romi koju na kraju sezone napušta Claudio Ranieri. Talijanski trener uveo je rimski klub u europska natjecanja, a u posljednjem kolu protiv Torina saznat će idu li u Ligu prvaka ili će ipak igrati u drugom rangu europskog nogometa, u Europa ligi.

No, Kloppa to ne bi trebalo interesirati jer je on svakako dogovorio rekonstrukciju momčadi, a prema navodima zatražio je šest novih pojačanja, od kojih bi tri trebala upasti u prvih 11. Ono što Klopp još želi je integrirati mlade igrače u ekipu koja će krenuti na pripreme.