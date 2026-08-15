VIDEO / Alaves razbio Getafe na otvaranju La Lige, nesuđeni HNL-ovac zabio golčinu

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(AP Photo/Pablo Garcia) via Guliver Image

U prvoj utakmici nove sezone La Lige susreli su se Deportivo Alaves i Getafe koji će sljedećeg četvrtka igrati prvu utakmicu play-offa Konferencijske lige protiv Partizana. U susretu dvije ekipe koje su lani napravile najviše prekršaja slavio je Alaves s 3:0.

Prvo poluvrijeme nije pružilo previše nogometnog uzbuđenja jer su se ekipe više fokusirale na obranu i zaustavljanje protivničkih napada. Tako smo vidjeli čak tri žuta kartona te jedan crveni koji je zaradio Kiko Femenia za Getafe u 42. minuti.

Upravo taj crveni karton razbudio je Alaves koji je u drugom dijelu dominirao te je David Soria na vratima upisao čak četiri obrane do 72. minute kada više nije imao šanse. Tada je Mariano Diaz, bivši igrač Real Madrida, ubacio s desne strane, a na taj ubačaj naletio je Nahuel Tenaglia koji je glavom pogodio za 1:0.

Prijetio je baskijski klub i u ostatku utakmice, ali nisu uspjeli povećati prednost. To im se umalo obilo o glavu jer je Getafe u posljednjih nekoliko minuta zaigrao ofenzivnije te su stigli na korak od izjednačenja. Ipak, takva igra Getafea ostavila je prostor za kontranapad, a to je u 91. minuti iskoristio Diaz koji je lijepim udarcem zabio za 2:0.

Inače, Diaz se ovoga ljeta povezivao s Istrom 1961, ali to se na kraju nije realiziralo i dominikanski napadač ostao je u La Ligi.

U 94. minuti je Mikel Rodriguez na drugu asistenciju Diaza zabio za 3:0 i veliku pobjedu Alavesa koji se lani grčevito borio za ostanak te je samo za jedan bod osigurao novu sezonu u La Ligi.

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