Cure novi detalji: ‘Da, Trump i Infantino su razgovarali o crvenom kartonu i suspenziji’

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AP Photo/Jacquelyn Martin via Guliver Image

Predsjednik Donald Trump zatražio je od predsjednika Fife Giannija Infantina da preispita suspenziju zvijezde američke reprezentacije Folarina Baloguna zbog crvenog kartona, nakon čega je krovna nogometna organizacija iznenađujuće objavila da će ipak moći nastupiti u utakmici osmine finala protiv Belgije u ponedjeljak, potvrdio je New York Post.

Trump je izravno kontaktirao Infantina i zatražio da ponovno razmotri suspenziju Baloguna, koja mu je izrečena nakon kontroverznog crvenog kartona u pobjedi SAD-a protiv Bosne i Hercegovine u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva, potvrdio je američki dužnosnik za New York Post.

“Predsjednik i Infantino razgovarali su, a predsjednik je želio bolje razumjeti zašto je dodijeljen crveni karton i zašto je izrečena suspenzija”, rekao je dužnosnik za New York Post.

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Administracija predsjednika Trumpa bila je čak spremna povezati odvjetnike Bijele kuće s pravnim timom Američkog nogometnog saveza, ako bi to bilo potrebno, tvrde izvori.

Odvjetnici su razgovarali i o mogućnosti obraćanja Međunarodnom sportskom arbitražnom sudu (CAS), koji bi mogao imati ovlasti donijeti konačnu pravnu odluku o spornom crvenom kartonu. On je dodijeljen nakon usporene snimke na kojoj se vidi kako je američki napadač nagazio desni gležanj braniča Tarika Muharemovića.

Predsjednikova inicijativa urodila je plodom jer je Fifa u nedjelju povukla suspenziju, čime je Balogunu omogućila nastup u utakmici osmine finala Svjetskog prvenstva protiv Belgije u ponedjeljak. Odluka je izazvala negodovanje protivnika koji tvrde da je u suprotnosti s ustaljenim pravilima o crvenim kartonima.

Prema članku 10.5 Fifinih pravila za Svjetsko prvenstvo, američki napadač automatski je trebao biti suspendiran za sljedeću utakmicu nakon dobivenog crvenog kartona.

No Fifa je iznenađujuće promijenila svoju odluku, prvi put od 1962. godine, nakon intervencije Trumpove administracije.

Izvori su za New York Post rekli da je mogućnost pokretanja pravnog postupka bila ključna, pri čemu je Američki nogometni savez tvrdio da je u Balogunovu slučaju pogrešno primijenjen sustav VAR-a, rekao je izvor novinaru Marku Cannizzaru.

CAS se inače uključuje u slučajeve koji se odnose na korupciju ili namještanje utakmica.

“Fifi je upućena pravna žalba”, rekao je izvor. “Željeli su izbjeći CAS. Pravni tim za CAS bio je spreman.”

Trump je, prema riječima američkog državnog dužnosnika, kontaktirao Infantina odmah nakon utakmice u srijedu.

Iako žalbeni postupak vodi neovisno tijelo, američka vlada uključila se i dostavila “dodatne dokaze” koji su korišteni u žalbenom postupku, rekao je izvor.

“Na kraju je donesena ispravna i pravedna odluka”, rekao je dužnosnik.

Trumpova administracija navodno je osporila korištenje usporene videosnimke koja je dovela do Balogunova isključenja, tvrdeći da je time prekršen Fifin pravilnik, rekli su izvori osnivaču OutKicka Clayu Travisu.

Dužnosnici su se složili da se usporena snimka trebala koristiti isključivo za utvrđivanje točne točke kontakta kod mogućeg prekršaja, a ne za procjenu namjere američkog igrača.

Na snimkama se činilo da je Balogun skočio u pokušaju da glavom dođe do lopte, a ne da je namjerno ciljao protivnikov gležanj.

Fifiino neovisno povjerenstvo ponovno je razmotrilo slučaj i na kraju zaključilo da je kazna pogrešno izrečena.

Fifa se pritom pozvala na članak 27. Fifinog Disciplinskog pravilnika, prema kojem “pravosudno tijelo može odlučiti u cijelosti ili djelomično obustaviti izvršenje disciplinske mjere”.

U istom članku stoji da se “obustavom izvršenja sankcije kažnjena osoba stavlja na kušnju u razdoblju od jedne do četiri godine”.

Trump je nakon objave odluke na svojoj društvenoj mreži Truth Social pohvalio Fifu.

“Hvala Fifi što je učinila ispravnu stvar i ispravila veliku nepravdu”, napisao je predsjednik, koji je uoči Svjetskog prvenstva razvio vrlo blizak odnos s Infantinom.

Fifa je u priopćenju navela da je Balogunova suspenzija obustavljena na jednogodišnje “probno razdoblje”.

“Ako Folarin Balogun tijekom probnog razdoblja počini novi prekršaj slične prirode i težine, obustava suspenzije bit će opozvana, a kazna će biti izvršena, ne dovodeći u pitanje eventualne dodatne sankcije za novi prekršaj”, priopćila je Fifa.

Odluka da se Balogunu dopusti nastup predstavlja veliko olakšanje za Sjedinjene Američke Države, koje pokušavaju izboriti plasman u četvrtfinale Svjetskog prvenstva prvi put nakon 2002. godine.

Amerikanci u ponedjeljak u Seattleu igraju protiv Belgije, a Balogun je najbolji strijelac američke reprezentacije na ovom turniru s tri postignuta pogotka.