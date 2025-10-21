Klopp ne odbacuje mogući povratak u Liverpool: ‘Ne morate brinuti, bit će sve u redu’

Bivši trener Liverpoola Juergen Klopp izjavio je da je uvjeren da će Arne Slot izvući iz "Redse" iz nezgodne situacije u kojoj su se našli nakon četiri uzastopna poraza.

Liverpool je odlično krenuo u novu sezonu, upisavši pet pobjeda u Premiershipu i jednu u Ligi prvaka. No, u domaćem prvenstvu uslijedili su porazi od Crystal Palacea, Chelseaja i Manchester Uniteda, te gostujući poraz od Galatasaraya u Ligi prvaka. Nakon osam kola Premier lige Liverpool je na trećem mjestu s četiri boda manje od vodećeg Arsenala. Osim toga, puno je kritika na račun skupih pojačanja Floriana Wirtza i Huga Ekitikea.

“Morat ćete pojesti svoje riječi ako budete loše pisali o Wirtzu. On je nevjerojatan talent. Ekitike je također fantastičan igrač. Ne morate brinuti za Liverpool, bit će sve u redu”, izjavio je Klopp za podcast “Dnevnik predsjednika uprave”.

POVEZANO VIDEO / United golom Maguirea stigao do prve pobjede na Anfieldu nakon devet godina

Njemački trener je vodio Liverpool devet godina, a s kormila je otišao na kraju sezone 2023./24. U tom razdoblju je predvodio klub do osvajanja Lige prvaka 2019. te naslova u engleskom prvenstvu (2019-20). Naslijedio ga je Nizozemac Arne Slot, koji je već u prvoj sezoni osvojio naslov u Premier ligi. Klopp je, pak, početkom ove godine preuzeo dužnost čelnog čovjeka za nogomet u Red Bullu.

“Volim ono što trenutno radim i ne fali mi trenerski posao. Niti malo mi ne nedostaje stajanje na kiši dva i pol sata ili tri konferencije za novinare tjedno. Doduše i sada na određeni način treniram, samo nisu više u pitanju nogometaši. Imam 58 godina i možda to nekima izgleda puno, ali nisam tako star. Teoretski je moguće da se jednog dana vratim u Liverpool, jer, kao što sam rekao, ako ću ponovno biti trener u Engleskoj onda u obzir dolazi samo Liverpool”, kazao je Klopp.