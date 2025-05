Kek za SK emotivno pričao o Rijeci, a dotaknuo se Dinama i Hajduka: ‘To se ne događa svaki dan’

Podijeli :

Komentar na neizvjesnu završnicu HNL-a za Sport Klub je dao slovenski nogometni stručnjak i bivši trener Rijeke, Matjaž Kek.

Na klupi Rijeke Matjaž Kek, koji je aktualni slovenski izbornik, bio je od 2013. do 2018. i u zlatne knjige tog kluba upisana je sezona 2016/17. kad je uspio prekinuti dominaciju Dinama te je odveo Rijeku do naslova prvaka i osvajanja kupa.

Dupla kruna za povijest. A povijest bi se mogla ponoviti i ove sezone, osam godina kasnije, jer Rijeka na svojoj Rujevici ima nove dvije povijesne utakmice za osvajanje duple krune. Zanimljivo, obje protiv Slaven Belupa 24. (prvenstvo) i 29. svibnja (kup).

Gospodine Kek, mogu li se te dvije sezone uopće uspoređivati?

“Svi pamte tu duplu krunu Rijeke, ali rekao bih da je danas neko sasvim drugo vrijeme i teško je uspoređivati tu 2017. s ovim što se događa ovih dana. Mislim da je to jako, jako teško usporediti, iako znam da mediji to vole raditi. Prije svega, Rijeka se sasvim zasluženo sama dovela u situaciju da ima privilegij igrati dvije utakmice na svojoj Rujevici i to obje za trofeje! Znate, to se ne događa svaki dan. Eto, već je osam godina prošlo od tog našeg rezultata, od duple krune, a ovaj puta Rijeka ima sve u svojim rukama“, rekao je za Sport Klub 63-godišnji Matjaž Kek.

Kao iskusan trener sigurno biste znali umiriti igrače jer očito je sad pritisak ogroman, ipak Rijeka ima priliku kod kuće pred svojim navijačima osvojiti duplu krunu?

“Normalno da je sad malo veći pritisak na sve u Rijeci i meni je normalno da postoji enormna, ali i simpatija svih na Kvarneru i šire, zapravo svih onih koji žive za Rijeku, da se osvoje oba trofeja. Bit će to veselo vrijeme za Kvarner. Daleko sam od Rijeke i stvarno ne bih volio previše pametovati o tome, ali ponovit ću da ova generacije Rijeke ima jedan veliki privilegij jer igra obje utakmice kod kuće. Isto tako to je za sve njih, za trenera Đalovića i igrače, jedan veliki izazov. No, s druge strane tko da usvoji prvenstvo i kup, jer nije još sve gotovo, bit će to potpuno zasluženo. Pogotovo kad je prvenstvo u pitanju jer nakon 36 kola ne može se govoriti o nekoj sreći. Taj koji će biti prvi to je zaslužio. S druge strane kup je specifično natjecanje u kojem ima puno iznenađenja..“

Mnogi očito Rijeku i trenera Radomira Đalovića nisu shvaćali ozbiljno, tu pogotovo mislimo na još uvijek aktualne prvake Dinamo te Hajduk koji je dugo bio prvi i imao je dobru situaciju?

“Ako ćemo iskreno mislim da je Đalović, u odnosu na našu duplu krunu, ipak u malo težoj situaciji, a s druge strane me malo čudi kako u Zagrebu, ali i u Splitu nisu ništa naučili iz prošlih godina. Nikad ne smiješ podcjenjivati Rijeku i ne smiješ podcjenjivati filozofiju kluba koju vodi Damir Mišković. Isto tako ne smiješ podcjenjivati izuzetnu srčanost i kvalitetu koju pokazuje stručni stožer, a naročito ne smiješ podcijeniti igrače od kojih su se neki čak i malo drugim sredinama gubili u svojim karijerama. No, eto neki igrači sad sve vraćaju u Rijeci. Također treba reći kako je Rijeka prodala nekoliko svojih boljih igrača, a opet je ostala u konkurenciji za oba trofeja. Da skratim, dobili smo svi jako, jako interesantan završetak lige u Hrvatskoj.“

Hoćete li vi, obzirom da volite Kvarner i imate stan u Opatiji, doći na obje utakmice na Rujevicu?

“Nisam još razmišljao o tome jer imam obaveze što se tiče slovenske reprezentacije, naime uskoro nas čekaju dvije prijateljske utakmice. Uz to traje još i slovensko prvenstvo, ali ću svakako, ako mi obaveze dozvoljavaju, skoknuti do Rujevice. Uvijek ponavljam kako strahovito poštujem Rijeku, sredinu koja mi je dala mogućnost da napravimo zajedno neke dobre rezultate. Uostalom, ja sam još uvijek stanovnik Opatije.“

Osvrnimo se malo na Dinamo koji je tijekom ove sezone promijenio četiri trenera. Jakirović ih je odveo do Lige prvaka, gdje su se ipak potrošili, ali padali su jedan za drugim. Kako vi kao iskusan trener to vidite?

“Kao prvo, dobro rezonirate i sigurno da rezultat Dinama u Ligi prvaka taj treba respektirati jer ipak su osvojili 11 bodova. OK, bilo je i teških poraza, ali gledajući ukupno to su bili rezultati koji su stvarno dobri i koji su na kraju puno dobro donijeli hrvatskom nogometu. Sve ostalo što ste spomenuli, pa promjene četiri trenera u jednoj sezoni, govore da neke stvari nisu dobro napravljene. Vjerojatno su ljudi oko kluba očekivali da Dinamo i dalje dominira. No, od duple krune Rijeke iz 2017. pa do ove sezone, puno toga se promijenilo izvan svlačionice te naravno izvan terena. Novi ljudi su sada u klubu koji ispred sebe imaju veliki, veliki izraz, ali na kraju se pamte samo oni koji osvajaju trofeje. A sigurno je cijela velika familija Dinama navikla osvajati trofeje i ako na kraju ništa ne osvoje i izvise iz prvenstva, očekivano će biti razočarani. Ali tako to je u nogometu, moraš biti perfektan u svakom segmentu ako želiš na kraju biti najbolji. Što se Dinama tiče mislim da je pred njima jako veliki izazov kad govorimo o sljedećoj sezoni.“

Možemo li nekoliko riječi kazati o Hajduku, klubu za koji ste navijali kao klinac i koji ste zbog Slaviše Žungula i njegovih majstorija – obožavali. Imali su priliku osvojiti naslov nakon 20 godina, ali su upali u krizu i ostaje dojam da su se olako odrekli Ivana Perišića?

“Ne bih volio previše filozofirati o toj temi i ne bih dublje ulazio u to sve skupa. Ono što ja vidim je silna energija i silna želja svih u Hajduku koja je napravila pritisak, iako moram reći da je to sasvim ne razumijem. Nisam unutra, pa ne znam detalje, ali meni se čini da je problem u tome što umjesto da svi uživaju, da im podrška publike bude dodatna motivacija, neka energija, na koncu se iz toga rade drame. OK, u ovom poslu je normalno da smo u nekim momentima stvarno pod velikim pritiskom, ali Bože dragi, zato smo se odlučili za taj posao. Mislim da stvar Hajduka nije samo Perišić. Nije to ni Livaja, a nije ni Rakitić ili netko četvrti. To je jedna kompleksna I složena situacija koja stvarno traje već dugo. No, koliko god su igrali loše u zadnjih mjesec dana, oni još uvijek mogu doći do trofeja! Tako da ja razumijem ljude koji daju sve za Hajduk i ti ljudi će, kako god da završi sezona, već sljedeći dan još više voljeti taj svoj Hajduk i još više navijati za taj svoj Hajduk. Tako je to dolje u Dalmaciji, to su posebni ljudi i treba to poštivati. E sad, što napraviti i kako sve popraviti, ne znam, jer najlakše bi bilo sad meni pametovati sa strane, a ja to ne volim. Jako dobro znam kad se nađem u sličnoj situaciji, da me ponekad zna i malo smetati kad svi sve znaju, a nisu pogledali jedan trening ili ne znaju širinu svih događaja u jednom klubu. Pa bih ja tu stao i jedino što mogu je dati neku primjedbu, ovako sa strane iz Slovenije koja je udaljena par stotina kilometara. I ništa više od toga.“