Kako je ‘slučaj Perišić’ oduzeo titulu Hajduku: Doznajemo što se dogodilo s njim i Gattusom

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Kad je u rujnu prošle godine Ivan Perišić naglo napustio Hajduk kod velikog broja navijača ispao je izdajnik. No, pitanje je što je zapravo istina…

Nakon katastrofalnog završetka sezone – pogotovo u posljednjih šest utakmica HNL-a u kojima je Hajduk osvojio samo tri boda – sigurno bi danas većina navijača koja je Perišića smatrala izdajnikom, ‘sve dala’ da je sjajni Omišanin ostao na Poljudu i zabijao kao na traci. Uostalom, kao što to čini u zadnje vrijeme u dresu nizozemskog velikana PSV-a.

U posljednje tri utakmice nizozemske lige 36-godišnji Perišić zabio je pet golova uključujući hattrick protiv Fortune.

Podsjetimo, Perišić je u Hajduk stigao nakon operacije koljena i svima je bilo jasno da je pred njim dug oporavak kako bi opet bio onaj stari. I od početka je zaludio navijače i stvorio je jednu vrtu euforije, ali sve je na kraju ispalo naopako.

POVEZANO VIDEO / Je li ovo pobjeda koja je Perišiću s PSV-om donijela titulu? Hajdukov kroničar za SK: ‘Najveći krivac je Gattuso, a model nije upitan. Grad Split sretan je dok Hajduk ne traži novac’

Treba reći kako je prošlo više od dvije godine od teške ozljede koju je zaradio na treningu Tottenham Hotspura, a iz ove perspektive nije nikome jasno zašto se – taman kad se počeo vračati u formu – trener Hajduka Gennaro Gattuso odrekao takvog igrača?

Što je pravi razlog i zašto je Ivan Perišić – koji je kao tinejdžer sanjao da zabija na punom Poljudu i osvoji s voljenim klubom titulu – praktički otjeran iz Hajduka?

Iz izvora bliskih Perišiću doznali smo kako se verbalni sukob njega i trenera dogodio nakon utakmice kod Lokomotive (1:1) kad je, nakon što je izbačen iz momčadi (nije bio niti na klupi!), želio izaći pred medije i sve reći! No, to su mu navodno čelnici Hajduka to strogo zabranili.

Kako doznajemo nakon te utakmice Perišić je, kao igrač ogromnog iskustva, sve što misli i što mu je na duši rekao Gattusu u lice. I to pred svim suigračima…

Možda je baš to – što je narušio autoritet trenera – ‘prebacilo’ Gattusa koji je osjetio da je – nedodirljiv. I odlučio je maknuti Perišića iz momčadi.

Ubrzo je – kao što je poznato – nastao totalni kaos, ali Perišić o toj temi – čak i kada je potpisao za PSV – nikada govorio, pa je tako navijačima Hajduka predočeno ono što je čelnicima i Gattusu tada odgovaralo.

Podsjetimo, Gattuso – za kojeg su nam oni koji ga dobro poznaju govore kako je egocentričan lik koji je spreman i lagati ako treba – Perišića je optužio za nedisciplinu i neposvećenost Hajdukovoj momčadi.

Navodno je uoči utakmice protiv Lokomotive na treningu došlo do verbalnog sukoba Perišića i Gattusa. Trener je želio s njim hitan sastanak u četiri oka, a Perišić je to odbio i želio je završiti trening tj. odbio ga je. Gattusa je to izbacilo iz takta i odlučio je na njemu trenirati strogoću očito umislivši kako ‘nikad neće biti onaj stari’. Ali prevario se!

Ukratko, sve je kulminiralo ubrzo nakon toga po završetku spomenute utakmice protiv Lokomotive u Kranjčevićevoj sredinom kolovoza… Tad je svima bilo jasno da je gotovo!

A s druge strane Perišić je u to vrijeme prolazio fazu povratka u formu nakon teške ozljede i duge rehabilitacije, a ako ništa drugo za sve to je netko u klubu trebao imati osjećaj i puno strpljenja. A što su propustili čelnici Hajduka mogu pratiti u nizozemskoj ligi kako briljira za PSV.

S druge strane, oni koji jako dobro poznaju Perišića, pogotovo još od malih nogu kad je ocu pomagao skupljati jaja na farmi od čega je obitelj živjela (zbog toga je dobio nadimak Koka , op.a.), rekli su nam kako je Ivan kao prvo ‘jako skroman momak’, kao drugo da je ‘veliki radnik te predan i pošten prema poslu’ i za kraj kako je ‘najjači i najbolji kad mu je najteže.’

Uostalom, sve to dokazao je čim je stigao u PSV, a u kakvoj formi u zadnje vrijeme igra čini se kao da ima 26, a ne 36 godina. Kako bi tek Hajduk ‘gazio’ s takvim Perišićem i Livajom u napadu, danas mogu samo maštati pravi navijači Hajduka…

Što se navodnog verbalnog sukoba te kasnije razlaza tiče Gattuso se, kako bi se opravdao pred navijačima – jer ipak je iz kluba otišao veliki igrač i zvijezda –između ostalog na tu temu rekao:

“Perišić je stigao moj ured i rekao da bi želio otići. Ako netko ne želi ostati, onda moram respektirati ostatak ekipe, a u svlačionici postoje pravila koja se moraju poštovati.“

No, kad se vrati film unazad čak i ako se nešto dogodilo na relaciji Gattuso-Perišić to je trebalo ostati u četiri zida. To je trebalo ostati u svlačionici. Jer kad se gleda iz današnje perspektive – te u kakvoj je formi danas 36-godišnji Perišić kojeg su neki nakon ozljede tjerali u mirovinu – vjerojatno bi Hajduk nekoliko kola prije kraja HNL-a slavio naslov. I to prvi naslov prvaka nakon 20 godina!

Ovako je, nakon tri poraza i tri remija u zadnjih šest utakmica SHNL-a, naslovu prvaka ostao samo san.

Koliko je još uvijek dobar Perišić govori i podatak kako već ima novih ponuda te ga osim PSV-a želi još nekoliko velikana, a spominje se i odlazak u španjolsku La Ligu. Pametnome dovoljno!

A Hajduk se takvog igrača odrekao, otjerao ga je iz kluba i još uz to velik broj navijača okrenuo protiv njega. Nema sumnje kako je Gattuso svojim izjavama potpuno okrenuo grad i velik dio navijača protiv Perišića.

Tada se zaista velik broj navijača Hajduka se opredijelio za Gattusa, jer je Hajduk dobro igrao i pobjeđivao, a danas vjerojatno isti navijači čekaju dan kad će Gattuso biti bivši.

Kako je moguće da je došlo do takve kobne pogreške i zašto sve nije spasio i doslovno ‘ugasio požar’ tadašnji sportski direktor Nikola Kalinić?

Taj dio također nikada neće biti nikome tko voli Hajduk jasan. Ako su na taj način željeli prodrmati momčad, onda je to bio kriv potez. A pred kraj prvenstva pokazao se i povijesno koban potez jer titula prvaka za Hajduk, prva nakon 2005., bila je tako blizu.

Uostalom, kako je moguće da je Perišić, koji je poznat kao igrač kod kojeg prednjače upornost i profesionalnost – jedan od omiljenih igrača izbornika Zlatka Dalića, a s druge strane nije odgovarao Gattusu i čelnicima Hajduka?