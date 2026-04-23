Kek nakon glasina o povratku u Rijeku: Mislio sam u nedjelju doći na derbi, sada neću

U hrvatskim medijima danas se proširila vijest o mogućem povratku Matjaža Keka na klupu Rijeke.

Trener Rijeke Victor Sanchez u posljednje vrijeme nema dobre rezultate, a u zadnjem kolu SHNL-a njegova Rijeka izgubila je od Varaždina u izravnoj borbi za treće mjesto na ljestvici. Loša forma Rijeke u prvenstvu dodatno je potaknula priče o smjeni španjolskog trenera.

Sve upućuje na to da Sanchez sljedeće sezone neće ostati na klupi Rijeke. Ipak, iza sebe ima solidne europske nastupe u kojima je Rijeka stigla do osmine finala Konferencijske lige, a 13. svibnja čeka je i finale Kupa protiv Dinama, gdje može izboriti plasman u pretkola Europa lige.

Na glasine o povratku na klupu Rijeke, Kek je za Novi list rekao:

“U životu nikad nisam želio biti sportski direktor. Za to nemam ni volje ni želje. Ja sam trener. A Rijeka ima trenera! Bori se za Europu, igra odlučujuće utakmice i to je jedina istina. Rijeci najmanje treba dodatna nervoza i ovakve špekulacije. Ja sam Opatijac, bio sam na tri utakmice, popio kavu s Damirom i Darkom, vidjelo me 500 ljudi.

Ne volim da me se ovako provlači kroz novine. S Rijekom nikad ne bih pregovarao – ili ‘da’ ili ‘ne’. Mislio sam doći na derbi u nedjelju, ali sada ne vjerujem da hoću. Kad god dođe lošija serija, odmah se govori o smjeni trenera. Nijedan trener ne bi volio da mu se potencijalni nasljednik pojavljuje na utakmici.”

Nakon odlaska s klupe slovenske reprezentacije, Kek je ponovno zanimljiv brojnim klubovima. U Hrvatskoj ima gotovo kultni status koji je izgradio osvajanjem naslova prvaka s Rijekom, pa se njegovo ime često spominje kad se zatrese klupa Dinama, Hajduka ili Rijeke.