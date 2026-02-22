Kaos u Budimpešti: Naoružane Delije čekale Armadu na aerodromu

Delije, navijači Crvene zvezde, vraćale su se s gostovanja u Lilleu te, prema navodima, čekale navijače Rijeke na aerodromu u Budimpešti, znajući da se s Cipra vraćaju upravo tom rutom.

Portal Hooligans.cz objavio je detalje događaja iz petka navečer. Navodno se ispred aerodroma okupilo oko 150 naoružanih huligana Crvene zvezde, dok je unutar zgrade bilo 25 riječkih navijača. Brojčano slabiji Riječani ponudili su Delijama obračun 20 na 20 bez oružja, no Beograđani su to odbili i nastavili čekati ispred aerodroma. Sukob je na kraju spriječila policija.

Ovaj incident nadovezuje se na ranije sukobe Delija i hrvatskih navijačkih skupina. Prema istim izvorima, prvo su ih napali GNK Dinamo Zagreb-ovi Bad Blue Boysi na odmorištu Marsonija, potom Torcida kod Tuzle, a zatim su Delije pokušale uzvratiti napadom u Beču na zadarski Tornado.