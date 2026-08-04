Dominguez progovorio o transferu iz Dinama i otkrio koji mu je cilj

Katalonski nogometni branič Sergi Dominguez rekao je u intervjuu španjolskim novinama Marca da mu je cilj s Dinamom igrati u Ligi prvaka, a jednog dana se vratiti u matičnu Barcelonu kao što je uspjelo Daniju Olmu.

“Moj krajnji cilj je vratiti se kući i igrati za Barçu. Nadam se da će to biti moguće. Teško je, ali pokušat ću. Još uvijek imam vremena”, odgovorio je 21-godišnji stoper upitan bi li volio slijediti primjer 28-godišnjeg Olma , nekadašnjeg igrača Dinama .

Dominguez je prije godinu dana došao iz podmlatka Barcelone, aktualnog prvaka Španjolske, a ugovor s hrvatskim prvakom veže ga do ljeta 2029.

“Mislim da za mlade igrače nema boljeg mjesta. Ovo je vrlo konkurentna liga i liga s velikom vidljivošću”, rekao je.

Razdoblje provedeno u hrvatskom nogometu unaprijedilo ga je “u stvarima koje nisu toliko povezane s igrom s loptom.”

“Stekao sam iskustvo u duelima, u razini agresivnosti, postavljanju na terenu… To je liga koja je u tom smislu čvršća. Nije toliko taktička ni tehnički dotjerana kao španjolska”, objasnio je.

Ispričao je da se dobro razumije sa suigračima s kojima komunicira na španjolskom jeziku. Ondje su, naime, Dani Rodriguez i Raúl Torrente te švedsko-peruanski branič Matteo Pérez-Vinlöf, ali također i Scott McKenna koji je naučio španjolski igrajući za Las Palmas.

“Odlično se slažemo. Ima nas nekoliko i stvorili smo malu grupu u kojoj vodimo dobre razgovore”, izjavio je.

Dominguez uči hrvatski jezik i što se tiče nogometnog rječnika procjenjuje da razumije otprilike 70 posto onoga što se govori.

“Izvan terena, ako idem u kupovinu ili u restoran, mogu se sporazumjeti, ali pratiti neki uobičajeni razgovor vrlo je teško. Riječi nemaju sličnosti ni sa španjolskim, ni s katalonskim, ni s engleskim jezikom. I to dosta otežava stvari. Unatoč tome, učim ga poslijepodne i tako ispunim dio svog slobodnog vremena”, ispričao je.

Dominguez, s 43 nastupa za Dinamo, zadovoljan je jer je došao u Zagreb kako bi igrao u kontinuitetu. Prošle sezone je osvojio hrvatsko prvenstvo i Kup te se našao u najboljoj momčadi prvenstva.

“Bilo mi je jako dobro. Puno sam igrao, a to je bilo ono što mi je trebalo nakon odlaska iz Barcelone”, naglasio je.

Smatra da je Dinamo sličan Barceloni.

“Prošle godine promijenila se uprava i došli su Capellas i predsjednik Boban. Filozofija igre vrlo je slična. Gotovo ista: sustav 4-3-3, igra s loptom, visoki pritisak… Naravno, postoje razlike u infrastrukturi i proračunu, ali Barcelona je, po mom mišljenju, najbolja momčad u Europi”, izjavio je.

Dominguez se sada priprema za utakmicu protiv litavskog Kauno Žalgirisa s mislima na Ligi prvaka.

“Kratkoročni cilj mi je izboriti plasman u Ligu prvaka. Igrati u Ligi prvaka kao starter i biti važan dio momčadi jer je potpuno drugačije u njoj nego igrati Europsku ligu ili bilo koje drugo natjecanje”, rekao je. Naglasio je da vjeruje u ekipu te je uvjeren da će u pretkolima svladati Kauno Žalgiris, a onda i norveški Viking. Posebno bi mu bilo drago igrati protiv Barcelone u Ligi prvaka. “To bi značilo da bih se suočio sa svojim prijateljima i protiv svih članova stručnog stožera koje poznajem”, izjavio je.

Želja mu je i zaigrati za španjolsku U-21 reprezentaciju.

“Trenutno sam usredotočen na svoj klub. Ako igraš na visokoj razini i pokažeš svoju vrijednost, prilika za odlazak u reprezentaciju će doći. U svakom slučaju, poziv u reprezentaciju, bilo da imaš važnu ulogu ili ne, uvijek je dobra vijest”, rekao je.

Čestitao je igračima Španjolske nakon osvajanja Svjetskog prvenstva. “Javio sam sam im se porukom odmah nakon Svjetskog prvenstva i čestitao im. Ja sam to pratio ovdje u Hrvatskoj, ali sam vrisnuo kada je Ferran zabio gol…“, ispričao je.

Domingueza se ljetos spominjalo u kontekstu nekoliko klubova, posebno Lazija, pa ga je Marca upitala “kamo vodi njegova budućnost?”.

“Nemam pojma. Nisam razgovarao ni s kim. Čak i da stigne neka velika ponuda, s puno novca, moj je cilj odvesti Dinamo u Ligu prvaka. Kada to ostvarimo, vidjet ćemo što će se dalje događati. Ali ponavljam, trenutačni cilj je plasirati se u Ligu prvaka”, zaključio je.