Skandal u Sloveniji: Bivši Dinamov igrač na udaru navijača

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Hrvatski veznjak Fran Tomek, bivši igrač Dinama, Gorice i Dubrave, proživljava teške trenutke u slovenskom prvoligašu Kopru.

Nakon što je klub sezonu otvorio lošijim rezultatima i šokantnim ispadanjem iz kvalifikacija za Konferencijsku ligu od NSÍ Runavíka s Farskih Otoka, 24-godišnji nogometaš našao se na meti vlastitih navijača.

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Tomek se oglasio na društvenim mrežama i otvoreno progovorio o govoru mržnje te vrijeđanju na nacionalnoj osnovi od strane navijačke skupine Tifozi:

“Jučer sam doživio nešto što nema nikakve veze s nogometom. Od strane naše skupine ‘navijača’ vrijeđan sam na nacionalnoj osnovi. Nazivan sam ustašom, vrijeđana je moja obitelj te sam dobio razne prijetnje”, napisao je Tomek te dodao:

“Lošiji rezultati nikada ne bi smjeli biti razlog za govor mržnje i prijetnje. U zadnje dvije godine, koliko sam u ovom klubu, uvijek sam dao svoj maksimum bez obzira na probleme i ozljede. Svaka kritika je dobrodošla, ali mržnja i prijetnje nemaju mjesta u nogometu!”

Također, u razgovoru za portal Planet nogomet, Tomek je dodatno objasnio situaciju i odbacio optužbe navijača da se smijao nakon ispadanja iz Europe:

“Moji suigrači i ja slušali smo uvrede. Gledao sam i nisam mogao vjerovati što se događa. Pogodilo me, ovo mi je treća sezona u klubu, neću ni spominjati koliko sam utakmica odigrao pod injekcijama… Zaista ne zaslužujem ovakav tretman. Moj stav prema klubu nikada nije bio loš.”

Povodom tvrdnji navijača da mu nije stalo do kluba, Tomek je bio jasan:

“Ja, da sam se smijao? Tko god je to vidio, neka kaže naglas. Nakon utakmice sam stajao na klupi, gledao u teren i nisam mogao vjerovati da smo ispali. Vjerujte mi, nisam se nimalo smijao. Ispričao sam se nekim navijačima i otišao, a onda sam čuo uvrede. Razumijem da su navijači razočarani, ali i mi smo. Proteklih dana sve ide po zlu, ali i dalje smo jako dobra momčad i želimo se uzdići.

Oni koji misle da je u redu ovako vrijeđati, ne trebaju ni podržavati klub. Trebamo podršku, a ne prijetnje. Vjerujem da se sve može riješiti na ljepši način. Sjest ćemo za stol, razgovarati i učiniti što je najbolje za naš klub i naš grad.”