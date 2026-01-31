Kako je jedan transfer posvađao pola Londona

Podijeli :

Da možemo očekivati zanimljivu i napetu utakmicu, i vjerojatno dramatičan završetak govori nam podatak da utakmice ova dva kluba statistički imaju najviše pobjedničkih golova postignutih nakon 85. minute u povijesti Premier lige. Pripremio: Luka Capar

Kada je Frank Lampard 2001. godine odlučio promijeniti adresu i grb s dva čekića zamijeniti lavom započelo je novo razdoblje rivaliteta dvaju londonskih klubova West Hama i Chelsea. Dotadašnje, uglavnom sportsko ali i pomalo klasno suparništvo radničkog kluba iz istočnog Londona i bogataša sa Stamford Bridgea, koje traje od 1905. godine, dobilo je jednu dimenziju više. Plavi su označeni kao kradljivci igrača i simbola Čekićara, što je rezultiralo različitim oblicima iskrenja ne samo na igralištu već i među navijačima, koji su suparništvo s tribina često prebacivali i na ulice u okolici stadiona, pubove i stanice podzemne željeznice. Za navijače West Hama, pobjeda nad Chelseajem često se smatra važnijom nego protiv Arsenala ili Tottenhama upravo zbog osjećaja prkosa prema “bogatom susjedu”.

Rivalstvo se intenziviralo tijekom 1970-ih, djelomično zbog snažne huliganske scene tog doba i općeg animoziteta između navijačkih skupina. Osim toga, Chelsea se tradicionalno percipira kao klub “višeg društva” (Zapadni London), dok West Ham predstavlja “stari” radnički London (East End).

Lampard je prešao na Stamford Bridge 14. lipnja 2001.za iznos od 11 milijuna funti, što mu navijači West Hama nikad nisu oprostili. Da stvar bude zanimljivija kao glavni razlog transfera Lampard je naveo smjenu njegovog ujaka, menadžera Harryja Redknappa, te odlazak njegovog oca, Franka Lamparda starijeg s mjesta pomoćnog trenera u West Hamu, što je dalo krila njegovim kritičarima koji su ionako govorili da igra isključivo zbog članova svojih obitelji u vodstvu kluba.

Lampard je svojim nastupima za Plave sa Stamford Bridgea naravno demantirao i najžešće kritičare jer statistika je neumoljiva. U Chelseaju je proveo 13 sezona, postavši najbolji strijelac u povijesti kluba s 211 golova i osvojivši tri naslova Premier lige te Ligu prvaka. Protiv svog bivšeg kluba odigrao je 22 utakmice i postigao 7 pogodaka, a na vrijeđanje s tribina Upton Parka najčešće je odgovarao ljubljenjem grba s lavom na prsima. Trend selidbe između istočnog i zapadnog Londona kojeg je započeo Frank Lampard nastavili su kasnije i Joe Cole i Declan Rice. Uoči subotnjeg derbija na Stamford Bridgeu pogledajmo i kratku statistiku dosadašnjih okršaja ova dva kluba.

Kroz povijest su odigrali preko 125 utakmica, od kojih je prva odigrana 23. rujna 1905. godine, remijem 1:1 u Southern League na Stamford Bridgeu Chelsea vodi u ukupnom broju pobjeda, s posebnim naglaskom na dominaciju u eri Premier lige, sa 58 pobjeda, West Ham je slavio 44 puta, dok u 23 utakmice nije bilo pobjednika. Chelsea je inače vrlo dominantan na Stamford Bridgeu, gdje West Ham rijetko slavi. Imaju samo jednu pobjeda u zadnjih 19 prvenstvenih gostovanja.

