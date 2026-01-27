Kakav transfer: Franko Andrijašević potpisuje za hrvatskog drugoligaša?!

Podijeli :

Iznenađujuć transfer.

Germanijak donosi senzacionalnu vijest, na Kvarner se vraća hrvatski napadač Franko Andrijašević. Ikona Rijeke, čovjek koji je s Rijekom osvojio prvi i povijeni naslov prvaka Hrvatske, nakon četiri i pol godine u Kini ovog je siječnja napustio svoj Zhejiang FC, a sada njegov novi klub trebao postati hrvatski drugoligaš – Orijent.

Doznaju i da bi ugovor trebao potpisan do kraja tjedna te da bi Orijent trebao uskoro dobiti najveće pojačanje u klupskoj povijesti.

Iskusni veznjak iza sebe ima bogatu karijeru — nosio je dres Hajduka, Dinama, Rijeke i još nekoliko klubova, a posljednje četiri i pol godine imao je uspješnu epizodu u Kini gdje je postao legenda kluba.

U HNL-u je upisao 207 nastupa uz 67 golova i 32 asistencije, a zanimljivo je kako je osvajao trofeje s tri različita kluba, Hrvatski nogometni kup s Rijekom (2), Dinamom i Hajdukom, a prvenstva s Dinamom i Rijekom.

U slučaju da ne dođe do nekog većeg zaokreta, Andrijašević bi debi u dresu novog kluba mogao upisati 15. veljače, kada Orijent na Krimeji dočekuje Cibaliju.

Orijent je inače s 20 bodova osma momčad u drugom rangu hrvatskog nogometa.