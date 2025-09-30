Kakav performans Pašalića: Izborio penal za izjednačenje pa zabio za prvu Jurićevu pobjedu u Ligi prvaka

Podijeli :

U utakmici drugog kola Lige prvaka Atalanta čiji je trener Ivan Jurić, a jedan od najboljih igrača Mario Pašalić, je ugostila belgijski Club Brugge. Iako je momčad iz Bergama gubila sve do 74. minute, na kraju su slavili s 2:1. Ključan čovjek bio je Pašalić koji je uz pogodak za pobjedu izborio i kazneni udarac za izjednačenje.

Club Brugge je poveo u 38. minuti golom Christosa Tzolisa, no Atalanta je dominirala i bilo je izgledno da će izjednačiti.

Dogodilo se to u 74. minuti kada je u kaznenom prostoru Club Bruggea Pašalića srušio Nordin Jackers. Nakon toga je siguran izvođač s bijele točke bio Lazar Samardžić. 13 minuta kasnije Atalanta je stigla do potpunog preokreta. Yunus Musah uspješno je pronašao Pašalića koji zabija za 2:1 i prvu pobjedu Atalante u ovogodišnjoj Ligi prvaka.

Osim toga, ovo je prva pobjeda Ivana Jurića na klupi nekog kluba u Ligi prvaka. Atalanta je sada na tri boda, koliko ima i Club Brugge, a nakon reprezentativne pauze igrat će kod kuće protiv Slavije Prag. Belgijanci će imati težak zadatak. Njih čeka gostovanje kod Bayerna iz Munchena.