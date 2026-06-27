Kakav je Ronaldo van terena? ‘Problem je samo u jednom’

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Pawel Andrachiewicz PressFocus NEWSPIX.PL via Guliver

O tome kakav je Cristiano Ronaldo kada se ugase svjetla reflektora i kada boravi iza zatvorenih vrata svlačionice, progovorio je njegov bivši suigrač iz Manchester Uniteda, Nicky Butt.

Iako su u dresu engleskog velikana dijelili svlačionicu samo tijekom jedne sezone, Portugalac je na njega ostavio iznimno pozitivan dojam koji se potpuno razlikuje od slike koju javnost često ima o njemu.

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Butt ističe da je ključan problem u percepciji koju ljudi imaju o njemu, a ne u samom Ronaldu. Zbog njegova statusa megazvijezde i milijardera, okolina često stvara pogrešnu sliku i drži distancu.

“On je zapravo vrlo simpatičan i vrhunski dečko. Duhovit je i uvijek spreman za šalu u svlačionici. Ljudi često imaju problem s njim jer su u nekom strahopoštovanju pa se drže suzdržano i distancirano, ali Cristiano je zapravo sjajan sugovornik”, rekao je kultni vratar za The Sun.

Nicky Butt se osvrnuo i na kritike koje prate Ronalda kada momčadi ne ide dobro, naglasivši kako se njegova uloga na terenu, baš kao i ona Lionela Messija, s godinama promijenila s ciljem čuvanja energije za ključne trenutke.

“On je itekako dobar timski igrač. Na terenu ponekad može izgledati kao da samo stoji, ali isto je i s Messijem – obojica su dosegnula razinu i godine u kojima ne jure bezglavo, već štede energiju za postizanje pogodaka. Ljudi govore da on može biti problem kada ekipi ide loše, ali kada imate posjed i kada sve funkcionira, on je stalna prijetnja. Cijeli svoj život, još otkad je bio klinac, dokazuje ljudima da nisu u pravu.”

Portugal i Ronaldo se nakon uvodnih utakmica na Svjetskom prvenstvu okreću dvoboju protiv Kolumbije, koji će izravno odlučivati o pobjedniku skupine K.