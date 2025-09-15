Kahlina o obrani penala Messiju: ‘Pratio sam od njegovog dolaska u MLS…’

Podijeli :

AP Photo/Erik Verduzco via Guliver

Hrvatski vratar Kristijan Kahlina uživa u američkom MLS-u.

U noći sa subote na nedjelju u američkom MLS-u Charlotte je svladao Inter iz Miamija s uvjerljivih 3:0. Junak susreta bio je izraelski nogometaš Idan Toklomati Jorno, ali ne treba zaboraviti spomenuti i hrvatskog vratara Kristijana Kahlinu koji je u 32. minuti obranio penal Lionelu Messiju.

Charlotte je na krilima tog poteza Kahline dvije minute kasnije stigao do vodstva, dok su u drugom dijelu zabili još dva gola. Pokušaj panenke argentinskog čarobnjaka završio je neslavno, Kahlina je to bez problema pročitao, a i sam hrvatski vratar detaljnije se na to osvrnuo.

“Messi je veliki majstor i teško mu je obraniti jedanaesterac, ali pratio sam od njegovog dolaska u MLS da vrlo često čeka vratare do posljednjeg trenutka prije udarca. Odlučio sam ostati miran na liniji i sačekati tu “panenku”. Izabrao je baš takav udarac, čekao sam koliko sam mogao i uspio sam obraniti. Za mene je ovo velika stvar u karijeri, trenutak koji ću zauvijek pamtiti”, rekao je Kahlina koji ističe sjajnu večer.

“Za nas je ovo bila baš nevjerojatna noć jer smo igrali odlično protiv izuzetno kvalitetnog suparnika. Svi smo dali maksimum i zasluženo pobijedili. Sada se okrećemo nastavku sezone jer želimo nastaviti našu sjajnu seriju i ući među prve četiri momčadi Istočne konferencije.”

Do kraja prvog dijela ostale su još četiri utakmice, a sljedeća je kod New York Cityja.

“Mnogo govori o nama ovih devet pobjeda u nizu, a pogotovo ova protiv kluba koji je igrao na Svjetskom klupskom prvenstvu i bio finalist Liga kupa. U prilici smo ostvariti nešto veliko i želimo zadržati maksimalni fokus u svakoj sljedećoj utakmici. Od mog dolaska ovdje 2022. napredujemo svaku godinu, kako momčad, tako i ja, samopouzdanje nam je na visokom nivou i zaista je predivan osjećaj biti ovdje”, zaključio je Kristijan Kahlina, kojeg aktualni ugovor za Charlotte veže do kraja 2025.