Kahlina drugu utakmicu u nizu sačuvao mrežu, Musa asistirao

Podijeli :

Charlotte FC

U noći sa subote na nedjelju odigrani su brojni MLS susreti u kojima je Hrvatska u akciji imala tri svoja aduta. Kristijan Kahlina nastupio je za Charlotte te je nakon 90 minuta njegova mreža ostala netaknuta, Petar Musa upisao je asistenciju u 45 odigranih minuta za Dallas, Marco Pašalić je ostao bez učinka za Orlando City kao i Dario Župarić za Portland Timbers.

Kahlinin Charlotte igrao je na domaćem terenu protiv Real Salt Lakea te je pogotkom Idana Toklomatija došao do pobjede. No, nije samo strijelac odigrao ključnu ulogu. Jedan od junaka bio je Kahlina koji je skupio sedam obrana te je prema Sofa Scoreu bio najbolje ocijenjeni igrač. Nagradu za igrača utakmice nije službeno dobio jer je ona pripala iskusnog Timu Reamu.

Musin Dallas gostovao je u glavnom gradu Teksasa Austinu. Tamo ih je ugostio istoimeni Austin FC. Povremeni hrvatski reprezentativac odigrao je prvih 45 minuta za vrijeme kojih je asistirao Shaquellu Mooreu. Musa je napustio igru na poluvremenu zbog ozljede zadnje lože, a Austin je nakon njegovog izlaska došao do konačnog izjedančenja pogotkom Owena Wolffa u 51. minuti.

Marco Pašalić je također bio u akciji za Orlando City. Bivši igrač Rijeke igrao je do 71. minute u pobjedi 3:1, a u trenutku njegovog izlaska rezultat je bio 1:1. Samo pet minuta nakon što je napustio igru gol za Orlando zabio je Ramiro Enrique, a za konačnih 3:1 pogodio je Nicolas Rodriguez.

Posljednji Hrvat bio je Dario Župarić koji je odigrao osam minuta u porazu Portland Timbersa od Cincinnatija.