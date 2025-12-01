Juventus ostao bez važnog igrača na tri mjeseca

Podijeli :

hoto by sportinfoto/DeFodi Images)

Dušana Vlahovića ozlijedio mišić aduktora lijeve noge, no nalazi su otkrili da je ozljeda ozbiljna

Napadač torinske Stare dame doživio jer ozljedu za vrijeme subotnjeg dvoboja Serie A protiv Cagliarija. Iako prve procjene u nedjelju nisu bile tako ozbiljne, trebalo je prći nešto vremena da se mišić ohladi. Nakon toga je srpski napadač podvrgnut nešto ozbiljnijim pretragama, a oni su otkrili da je ipak riječ o ozbiljnoj ozljedi. Prve procjene kažu da je riječ o dva do tri mjeseca izbivanja s travnjaka.