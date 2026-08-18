Juventus doveo vratara iz Premier lige

Talijanski reprezentativni vratar, 29-godišnji Guglielmo Vicario ovu će sezonu provesti na posudbi iz Tottenham Hotspura u Juventusu, a na kraju sezone moguća je i opcija otkupa ugovora.
Vicario je u Tottenham stigao 2023. godine iz Empolija te je bio jedan od najvažnijih igrača u pohodu kluba na Europsku ligu 2025.
Prije Empolija, Vicario je branio i za Veneziju, Perugiju i Cagliari.
Za talijansku reprezentaciju je dosada upisao pet nastupa
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