Dinamo dovodi veznjaka iz urugvajskog drugoligaša, ovo su detalji posla

Ultra je primarno defenzivni veznjak i upravo ga Dinamo vidi kao potencijalnu opciju na poziciji „šestice“. Može igrati i na drugim mjestima u veznom redu, a igrao je i za urugvajsku U-18 reprezentaciju.

Još nije odlučeno hoće li odmah trenirati s prvom momčadi Marija Kovačevića ili će se prvo priključiti Dinamovoj B momčadi.