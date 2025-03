Jurić nakon 11. poraza na klupi Southamptona: ‘To nikad ne može biti jedanaesterac’

Podijeli :

Guliver Images

Menadžer Southamptona, Ivan Jurić, izrazio je nezadovoljstvo nakon što je njegova momčad pretrpjela 3:1 poraz od Liverpoola u Premier ligi.

Ključni trenutak utakmice, prema njegovim riječima, bio je prvi od dva dosuđena jedanaesterca za Liverpool, koje je realizirao Mohamed Salah.

Kontroverzni preokret Liverpoola

Southampton je poveo na Anfieldu u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena kada je Will Smallbone postigao pogodak, šokiravši domaće navijače. No, Liverpool je brzo odgovorio – Darwin Nunez je poravnao rezultat na početku drugog dijela, prije nego što je Salah preuzeo glavnu ulogu. Egipatski napadač dvaput je bio precizan s bijele točke, osiguravši tri boda za vodeću momčad lige, koja je time povećala svoju prednost na vrhu tablice na 16 bodova.

Jurić: Prvi penal nije trebao biti dosuđen

Unatoč tome što priznaje kvalitetu Liverpoola, Jurić je naglasio da je prvi jedanaesterac bio neopravdan. Smatra da Smallboneov kontakt s Nunezom nije bio dovoljno značajan da bi opravdao odluku suca Lewisa Smitha.

“Reagirali su jako dobro. Imali smo neke sjajne trenutke u prvom poluvremenu. Mislim da prvi jedanaesterac nije bio jedanaesterac i to je promijenilo utakmicu. Zadovoljan sam načinom na koji smo igrali danas. To nikad ne može biti jedanaesterac. Žao mi je što se to dogodilo jer je bilo 1:1 i to je utjecalo na utakmicu. Imamo mnogo mladih igrača koji žele odrasti i poboljšati se. Možemo izgubiti, ali moramo se boriti kao što smo se borili danas”, rekao je Jurić.