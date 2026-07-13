Najveća sportska prodaja nakon Lakersa: NFL prvaci dobivaju novog vlasnika

Podijeli :

xkolbert-press ChristianxKolbertx via Guliver

Vinod Khosla, 71-godišnji indijski tehnološki investitor, za nevjerojatnih 9.6 milijardi američkih dolara kupio je Seattle Seahwaks, aktualne prvake američkog nogometa (NFL lige).

Prodaja je dogovorena, ali još uvijek nije i odobrena. Dvije trećine NFL lige mora se složiti s ovim poslom i imat će priliku za to glasovanjem 26. kolovoza.

Jakirović se spominjao kao mogući Dalićev nasljednik, on sad poručuje: ‘Ništa preko koljena nije dobro’ Novi kapetan Rijeke najavio sezonu: ‘Ako se ukaže prilika za nešto više, prihvatit ćemo je’

Prije više od 30 godina vlasnik NFL momčadi iz Seattlea je postao Paul Allen, odnosno, njegova obitelj, a poslije njegove smrti vlasništvo je prebačeno na njegovu sestru Jody koja je ove veljače, kada je klub osvojio naslov prvaka, odlučila staviti klub u izlog.

Obitelj Allen kupila je klub za 194 milijuna američkih dolara, a sada ga prodaje za 9.6 milijardi. Ujedno su Seattle Seahawks postali druga najveća prodaja u povijesti sporta nakon prošlogodišnje prodaje NBA momčadi Los Angeles Lakers za 10 milijardi američkih dolara.

Dosadašnji NFL rekord držali su Washington Commanders koji su prije tri godine dostigli cijenu od 6,05 milijardi američkih dolara.

Prije nego se kupnja službeno potvrdi Vinod Khosla mora prodati svoj manji udio koji ima u klubu San Francisco 49ers jer prema pravilima jedna osobna ne može imati vlasnički udio u dva kluba.

Khosla je prema posljednjoj Forbes ljestvici na 217. mjestu među najbogatijim osobama na svijetu.

Prošle sezone Seattle Seahawks su osvojili drugi NFL naslov u svojoj povijesti pobjedom 29-13 u SuperBowl utakmici protiv New Englanda.