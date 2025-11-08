Jelavić nahvalio vratara Slavena: ‘Kao da se želi prodati s 35 godina’

Podijeli :

Luka Kolanovic via Guliver

U prvom subotnjem susretu 13. kola HNL-a nije bilo pobjednika, u uzbudljivom su susretu na maksimirskom stadionu nogometaši Lokomotive i Slaven Belupa odigrali 1-1 (0-1).

“Mislim da smo bili bolji, pogotovo u drugom poluvremenu. Moramo biti malo više koncentrirani u završnici. Završnica nam je problem. Kad zabiješ u zadnjoj minuti, ne možemo biti zadovoljni podjelom bodova”, uvodno je rekao Jelavić.

“Mislim da niz ne znači ništa. Svako svakoga može pobijediti. Mene veseli što mi stvaramo šanse, ali me ne veseli što ne zabijamo. U Gorici nismo bili dobri. Nadam se da ćemo malo odmoriti i da ćemo napraviti svoj niz.”

Trener Lokomotive pohvalio je i Čovića, vratara Slaven Belupa. “Štogod opališ, on obrani. Rekao sam mu, ti kao da se s 35 godina želiš prodati. Mi moramo šanse bolje završavati. Moramo poraditi na tome, na boljoj realizaciji.”

“Imaju trening, neka se dokažu, i onda će imati najbolju startnu poziciju. Vešović nam donosi jako puno. Jako lijep gol je zabio i samo neka tako nastavi”, komentirao je svoja tri beka Vešovića, Šituma i Modyja.

“Nama je Krivak jako bitan. Zbog ozljede ga nije bilo. Mi smo i prvo poluvrijeme nekoliko puta lijepo izašli. Prvih 15 minuta drugog dijela, to je proletjelo. Promijenili smo formaciju i igrači s klupe su nam donijeli novu energiju. Mislim da smo možda zaslužili i više”, zaključio je Jelavić.